Brasília

Ao comprar um sofá, é preciso levar em consideração uma série de fatores além da beleza e do conforto. Não ter atenção às medidas, por exemplo, pode fazer com que o móvel atrapalhe a circulação na sala e ainda crie uma sensação de que o cômodo é mais apertado do que é.

Por isso, é necessário verificar todas as características da peça e ver se são compatíveis com as do imóvel. É também fundamental se sentar no sofá, além de sentir o toque do seu revestimento. "Eu sempre peço para os meus clientes não comprarem pela internet, porque é preciso experimentar antes", afirma a arquiteta Isabella Nalon.

Nesta sala, o pufe pode servir como mesa de centro ou apoio de pernas - Julia Herman/Divulgação

Veja, a seguir, as principais dicas da especialista para escolher o sofá mais adequado para a sua casa.

Função

Na hora de escolher o sofá, antes de qualquer coisa, é fundamental pensar em como ele vai ser usado, porque isso definirá as características que ele precisará ter.

Para sala de TV O ideal é que seja um sofá mais profundo, com a almofada de encosto mais alta —se possível, com uma altura em que seja possível apoiar a cabeça. Se houver espaço, é possível optar por um sofá retrátil ou com chaise (assento alongado que permite apoiar os pés). Além disso, é preciso escolher um tecido que seja gostoso ao toque e, ao mesmo tempo, não esquente, para que a pessoa não se sinta incomodada ao ficar deitada ali por várias horas. O material também precisa ser resistente e fácil de limpar, para que não fique manchado se cair alguma comida nele

Para sala de estar Para que as pessoas se sintam confortáveis ao se sentar no sofá para conversar, o mais indicado é que ele não seja tão profundo nem tão baixo —o ideal é que o assento tenha 45 cm de altura. Modelos com encosto mais reto e estrutura e estofado mais firmes são os mais recomendados. Isso também vale para casas com idosos, porque, quanto mais alto e firme for o sofá, mais confortável será na hora de se levantar

Com dupla função Se o sofá for utilizado tanto para assistir à TV quanto para acomodar visitas, é necessário que ele possa se transformar de acordo com o uso. Por exemplo, se o sofá for muito profundo, ter várias almofadas é uma solução para servir de encosto e deixar a pessoa numa posição mais confortável para conversar. Também é possível optar por um modelo com duas profundidades diferentes —com chaise em uma parte e um assento menos profundo na outra

Encostado à parede, um sofá mais reto e alto e, no meio da sala, um sofá mais baixo e aconchegante; o ambiente foi projetado pela arquiteta Isabella Nalon para a CasaCor 2023 - Rafael Renzo/Divulgação

Tamanho

Um dos erros mais comuns é comprar um sofá maior do que o ambiente comporta. Isso prejudica a circulação e dá a impressão de que o cômodo é menor do que realmente é.

Uma dica é anotar as medidas do móvel e reproduzi-las no chão da sala com uma fita crepe. Assim, será possível verificar qual área que ele irá ocupar e como ficará a circulação ao redor dele. Se o sofá for retrátil, é preciso verificar qual será o seu tamanho quando estiver aberto e se ele vai bater em algum outro móvel.

Ao escolher o sofá retrátil, é importante também levar em consideração que ele, em geral, é mais profundo que outros modelos. Por abrir e fechar, esse modelo exige uma estrutura de pelo menos 1,10 m. Já os sofás fixos têm, em geral, entre 85 cm e 95 cm de profundidade.

Por isso, dependendo do espaço disponível, às vezes vale mais a pena optar por um sofá menos profundo e, na hora de assistir à TV, acomodar as pernas em pufes. Quando não estão em uso, eles podem ficar em um lugar que não atrapalhe a circulação (embaixo de um aparador, por exemplo) ou serem aproveitados em outras funções, como mesa de apoio ou assento para uma visita.

Se a sala for apertada e não permitir que o sofá seja muito grande, é interessante escolher um modelo com braços mais estreitos, para conseguir a maior área possível de assento.

Nesta sala, o sofá serve para assistir à TV, curtir a lareira e acomodar visitas; o projeto é da arquiteta Isabella Nalon - Julia Herman/Divulgação

Material

O sofá que é utilizado para assistir à TV é o que requer a maior atenção na escolha do tecido. Isso porque, possivelmente, a pessoa ficará ali deitada por horas, exigindo um material que seja confortável e não esquente. Nesse caso, a orientação é evitar o couro, seja o natural, seja o sintético.

São sugestões da arquiteta: camurça, suede e tecidos ecossustentáveis , como os que misturam algodão orgânico e fios reciclados de PET. "De qualquer maneira, eu sempre recomendo que o cliente faça uma blindagem do tecido, que é ainda melhor que a impermeabilização. Isso ajuda muito na durabilidade", afirma ela.

Já para a sala de estar, como a permanência ali não é tão longa, é possível usar uma variedade maior de tecidos —de seda a couro.

Em casas com animais de estimação, vale a pena investir em opções mais resistentes e fáceis de lavar. Assim, a indicação é dar preferência a tecidos sintéticos e que não sejam tramados (para que as unhas dos gatos ou cachorros não se prendam ali).

Cor

O sofá é um grande volume na sala. Então, a pessoa deve entender se deseja torná-lo um destaque do ambiente ou deixá-lo mais leve, usando uma cor mais neutra. É preciso também considerar o tom do piso, do tapete e das cortinas, para que o móvel componha bem com as cores do ambiente.

Outra preocupação deve ser o acúmulo de sujeira. Se o sofá tiver um uso intenso, o ideal é evitar tecidos mais claros —a não ser que seja feita a blindagem do material.

O sofá azul é o destaque desta sala; o projeto é da arquiteta Isabella Nalon - Julia Herman/Divulgação

Fundo

Na hora de comprar o sofá, nem sempre se dá atenção à parte traseira dele. É importante observar isso se o móvel for ficar no meio da sala, desencostado da parede.

Caso o fundo não seja bonito, uma alternativa é colocar alguma peça ali atrás para escondê-lo. Pode ser, por exemplo, um aparador mais estreito.

Dicas para escolher sofá para um apartamento pequeno

Antes de tudo, verifique se o móvel cabe no elevador e passa pelas portas do imóvel

Evite comprar um sofá maior do que o espaço comporta. Veja todas as medidas e marque a área que ele irá ocupar com fita crepe no chão da sala

Escolha modelos com braços estreitos, para conseguir o maior espaço possível de assento

Prefira sofás com pés mais finos, que tenham um vão entre o assento e o piso, para dar uma maior sensação de leveza ao cômodo

Pense bem antes de comprar um sofá retrátil, que, em geral, é mais profundo que outros modelos. Uma solução é optar por uma peça menos profunda e usar pufes para acomodar as pernas na hora de assistir à televisão

Tenha cuidado ao escolher a cor, para que a peça não fique muito pesada no ambiente

Veja outros projetos da arquiteta Isabella Nalon na galeria abaixo.