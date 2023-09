Brasília

O desejo de ter uma varanda no apartamento, ainda que pequena, ficou maior depois da pandemia, com a impossibilidade de sair de casa. Mas nem sempre essa área é bem aproveitada.

Mesmo em uma varanda menor, é possível, por exemplo, criar um ambiente de relaxamento ou um lugar para receber os amigos. A seguir, veja ideias do arquiteto Bruno Moraes para decorar o espaço.

Transformar uma varanda pequena em gourmet

Para transformar essa varanda pequena em gourmet, o arquiteto Bruno Moraes puxou um ponto hidráulico e colocou uma churrasqueira elétrica - Luís Gomes/Divulgação

A varanda desse apartamento de 49 m² não era gourmet, mas a moradora queria ter um espaço para receber amigos e fazer churrasco. Como não era possível instalar uma churrasqueira a carvão ou a gás, o arquiteto optou pelo modelo elétrico.

Também foi preciso puxar um ponto hidráulico da cozinha até a pia. Nesse caso, como a parede é estrutural, não foi possível quebrá-la. Então, a solução foi passar a tubulação por dentro da marcenaria.

Para acomodar os convidados, o arquiteto escolheu um banco mais fino, que pode ser mudado de lugar conforme a necessidade, e outro banco fixo, encostado à parede e com cordas nas laterais, simulando um balanço. Com isso, o centro do espaço ficou livre para a circulação. "Uma dica boa quando você tem uma varanda pequena é explorar os cantos", diz Bruno Moraes.

Nesse projeto, o arquiteto instalou um novo revestimento na parede. Mas ele alerta que, antes de fazer isso, é necessário ter a aprovação do condomínio. Há prédios em que, por exemplo, trocar a cor da parede da varanda é considerado alteração de fachada. E, aí, o morador pode ser obrigado a desfazer a mudança.

Se não for possível trocar o revestimento, uma alternativa é colocar um painel de marcenaria, que não é permanente. Mas, de qualquer forma, é preciso entender se isso é permitido pelo condomínio. Consulte o síndico também antes de fazer qualquer mudança na iluminação da varanda.

Ampliar a sala

Aqui, a varanda serviu para aumentar a sala; o projeto é do arquiteto Bruno Moraes - Divulgação

Esse apartamento fica no mesmo prédio e tem a mesma planta que o imóvel mostrado acima. Mas, nesse caso, o arquiteto escolheu usar a varanda para ampliar a sala. Para isso, utilizou estratégias para dar a impressão de continuidade, como instalar o mesmo piso em todo o espaço.

O pilar que separa os dois ambientes, por exemplo, ficou escondido pela estante, que começa na sala e se estende até a varanda. No lado esquerdo, ele também disfarçou a separação dos espaços fazendo uma parede falsa de tijolos com um nicho para acomodar um quadro. "É justamente para as pessoas não perceberem o que é varanda e o que é sala. Agora, tudo é sala", diz.

Esconder o ar-condicionado

Varanda com móvel para esconder o ar-condicionado e banco com baú - Guilherme Pucci/Divulgação

Nessa varanda, o arquiteto revestiu a máquina do ar-condicionado com uma caixa de vidro, deixando uma abertura para o lado externo, para que o ar quente seja liberado para fora e não esquente o ambiente. Então, ele escondeu a estrutura com marcenaria, o que criou também um espaço de apoio para vasos de plantas.

O banco que fica na frente do móvel tem rodinhas, o que permite que ele seja removido caso seja necessário fazer manutenção no equipamento. Além disso, funciona como baú.

Criar um espaço para relaxar

Varanda com jardim preservado e colchão que se transforma em cama - Luís Gomes/Divulgação

Nesse apartamento com varanda integrada, o arquiteto optou por incluir um jardim vertical com plantas preservadas —que passam por um processo químico para garantir a sua durabilidade. Como não estão mais vivas, não exigem nenhum cuidado com rega ou preocupação com luminosidade. É uma boa opção para quem não tem muito espaço para colocar vasos de plantas ou não tem tempo para cuidar delas.

A ideia nesse ambiente foi criar um lugar de relaxamento, com dois colchões, um sobre o outro, que podem servir de apoio para quem está sentado no banco ou como cama, quando estão estendidos. Embaixo da almofada de assento do banco, há também espaço de armazenamento.

