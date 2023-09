Brasília

Em um apartamento, o maior problema de se ter uma churrasqueira é a fumaça. Por isso, é importante pensar bem antes de escolher o melhor modelo: a carvão, a gás ou elétrico.

Se a sua varanda não tem um espaço destinado especialmente para o equipamento, é preciso entender quais são as regras do condomínio em relação à instalação e ao uso da churrasqueira. Nesse caso, a versão elétrica pode ser uma boa opção.

Conheça mais sobre cada modelo e saiba como é possível reduzir a fumaça durante o uso a partir das dicas do churrasqueiro José Almiro, que está à frente do canal Churrasqueadas no YouTube, com mais de 2,2 milhões de inscritos, e da arquiteta Bruna Flavio, coordenadora do escritório Spaço Interior, comandado pela arquiteta Ana Rozenblit.

Churrasqueira a carvão

A churrasqueira a carvão conta com uma coifa escondida na marcenaria; o projeto é da Spaço Interior - Kadu Lopes/Divulgação

O modelo a carvão é para aqueles que não abrem mão do churrasco tradicional, com gosto de defumado. Mas é necessário estar ciente de que, dependendo do uso, até é possível reduzir um pouco a fumaça e a sujeira, mas não eliminá-las

O mais importante é investir em um bom sistema de exaustão. Quando o apartamento é entregue com a churrasqueira, isso significa que o prédio conta com uma tubulação para eliminar a fumaça. Mas, segundo a arquiteta Bruna Flavio, vale a pena comprar um exaustor extra —um espécie de ventiladorzinho que vai ajudar a puxar o ar para cima

Ao projetar um espaço de churrasqueira, é fundamental escolher revestimentos que sejam resistentes a altas temperaturas e também deixem a sujeira menos aparente, com tons mais escuros, como o preto e o cinza

Se a área gourmet for integrada ao ambiente social do apartamento, é interessante que a churrasqueira faça parte do espaço de uma forma harmônica. Para isso, uma sugestão é esconder a coifa na marcenaria (como na foto acima)

Para reduzir a quantidade de fuligem, a dica é usar briquetes (pó de carvão prensado) no lugar do carvão convencional. Também é possível produzir menos fumaça ao preparar peças menos gordurosas

José Almiro recomenda guardar as cinzas de um churrasco para o outro, para utilizá-las quando for necessário reduzir a altura da chama —em substituição ao uso de água, que gera mais fumaça, levanta fuligem e abaixa a temperatura da churrasqueira

Churrasqueira elétrica

É ideal para quem quer praticidade e pouca fumaça. Portátil, demora cerca de cinco minutos para ficar pronta para o uso

Quanto maior for a potência do aparelho, maior será o calor gerado. Mas é importante comprar um equipamento que tenha controle de temperatura

Na churrasqueira elétrica, prefira preparar cortes mais finos, com até três dedos de espessura

Para diminuir a fumaça, não se esqueça de sempre abastecer com água a bandeja que fica abaixo da resistência

Após o uso, aproveite a grelha ainda quente para remover os resíduos. Em seguida, lave-a com sabão neutro

Fazer uma defumação a seco é uma opção para quem sentir falta daquele gostinho de churrasco, sugere José Almiro. Com cuidado, ponha fogo em um pedacinho de madeira de uma árvore frutífera e cubra-o com uma tigela. A carne, ainda crua, deve ser colocada ali dentro por até dez minutos

Churrasqueira a gás

Por emitir menos fumaça, a churrasqueira a gás foi a escolha da arquiteta Ana Rozenblit para esta varanda integrada à sala - Kadu Lopes/Divulgação