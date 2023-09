Veja como fazer arroz com camarão para aproveitar sobras do dia anterior

São Paulo

O arroz com camarão vale como prato principal para ser servido com uma salada de folhas ou como acompanhamento de um peixe grelhado ou frito. Além disso, é a receita perfeita para aproveitar as sobras do arroz branco de todo dia.

No fogo, tudo acontece em no máximo 15 minutos: é o tempo de refogar o camarão na manteiga com azeite, cebola e alho, juntar o arroz branco pronto da véspera, esperar aquecer e finalizar com a salsinha e a cebolinha picadas. O mais demorado é picar a cebola, o alho e as ervas.

Arroz com camarão da cozinheira Heloisa Bacellar - Ana Bacellar

A receita é da cozinheira Heloisa Barcellar, do Na Cozinha da Helô, que esteve à frente também do Lá da Venda, na Vila Madalena, em São Paulo. Veja como fazer.

ARROZ COM CAMARÃO

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 45 minutos

Ingredientes

25 g de manteiga

1 cebola média picadinha

1 dente de alho picadinho

500 g de camarão médio limpo e sem casca

3 xícaras de arroz branco pronto

3 colheres (sopa) de salsinha picada

Azeite de oliva

Sal

Pimenta-do-reino

Preparo