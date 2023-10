Brasília

Passar roupa pode ser uma tarefa bastante trabalhosa e cansativa. Mas, com alguns truques, é possível deixá-la mais rápida, fácil e eficiente.

Veja, a seguir, seis dicas da organizadora pessoal Ingrid Lisboa para economizar tempo e não danificar as peças.

O ideal é começar a passar as camisas pela gola e pelos punhos - Africa Studio/Adobe Stock

Evite erros na hora de lavar e secar

Não exagere na quantidade de sabão ou de amaciante e evite manter a roupa secando ao sol além do necessário. Quanto mais dura ela estiver, mais difícil será passá-la.

Se possível, não prenda as peças no varal com pregadores, para não criar marcas. Há quem já deixe a roupa secar no cabide para que ela fique mais lisa. A técnica funciona bem para camisas de tricoline, por exemplo. Mas não é indicada para tecidos que esticam, caso do tricô e das malhas.

Invista em bons equipamentos

Prefira tábuas que não sejam muito pequenas, o que pode atrapalhar na hora de movimentar e passar as peças. Um bom tamanho é 1,30 m por 40 cm. Além disso, evite modelos feitos de materiais muito leves, que podem balançar na hora do uso. Vale a pena ter uma capa térmica, que ajuda a distribuir melhor o calor.

Um bom ferro não precisa ter um custo superalto, mas também não pode ser baratinho demais. O ideal é que ele tenha base de cerâmica, a maior quantidade possível de saídas de vapor e não seja muito leve (pode ter um peso médio). No dia a dia, um cuidado importante é retirar toda a água do reservatório antes de guardar o equipamento.

Separe peças finas e grossas

Ter uma ordem para passar facilita a tarefa. Comece pelos tecidos mais finos e delicados, que precisam de uma temperatura menor, e termine com os mais grossos, que exigem mais calor para serem esticados. Assim, não será preciso ficar mexendo no termostato o tempo todo.

Na etiqueta da roupa, é possível verificar a orientação do fabricante. O desenho do ferro com uma bolinha significa que a roupa deve ser passada em temperatura baixa (até 110ºC); com duas, média (até 150ºC); e com três, alta (até 200ºC). Se houver um X sobre o ferro, a peça não deve ser passada.

"O que as pessoas mais fazem errado é deixar o ferro quente demais. Elas ligam na última temperatura e vão passando tudo. Aí, o que é tecido grosso passa bem e o que é delicado queima, derrete ou marca."

Etiqueta tem o desenho do ferro com apenas uma bolinha, o que indica que a roupa deve ser passada na temperatura mínima - Flavio Florido/Folhapress

Comece pelas partes pequenas

Passe primeiro as partes menores da peça para depois ir para as maiores. No caso de uma camisa social, por exemplo, comece pela gola e, em seguida, vá para a costura das costas, os punhos, as mangas, as costas e, por último, a frente. "Se eu começar pela frente da camisa, quando eu for passar a gola, vou acabar amassando o que eu já havia passado", afirma Ingrid.

Um erro comum, diz ela, é passar o ferro em cima de bolsos, o que marca o tecido. Em peças escuras, isso aparece ainda mais.

Borrife uma mistura de álcool e água

Adicione a mesma medida de álcool 46º e água em um borrifador. O líquido vai esticar o tecido, mas não deve ser utilizado em acetato nem em seda. Não é recomendado acrescentar amaciante à mistura, porque o produto pode atrapalhar a penetração do álcool na peça. Então, a indicação para quem quiser deixar a roupa mais perfumada é comprar uma água de passar. No mercado, há opções de diferentes marcas.

Não passe em zigue-zague

Prefira passar em linha reta, porque isso vai deixar o tecido mais esticado e economizar tempo. "Quem faz zigue-zague passa, mas demora mais. Quem passa em linha reta e desliza o ferro com delicadeza vai passar mais rápido", diz a organizadora. Além disso, o risco de marcar a peça é menor.