Brasília

A maioria dos acidentes na cozinha é causada por adultos distraídos. É o que diz a tenente Olivia, da comunicação social do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo.

"Hoje, a gente vive em um mundo corrido. O que acontece muito? As pessoas deixam a panela no fogo e acabam indo fazer outras coisas. A gente já atendeu incêndio em que as pessoas até saíram de casa, nem lembravam que a panela estava lá", afirma.

Nunca jogue água em uma panela com óleo em chamas - Yaroslav/Stock Adobe

Assim, a tenente reforça que tudo o que envolve a cozinha deve ter supervisão constante. Além disso, é importante saber o que fazer quando algo sai do controle. Por exemplo, se uma panela com óleo começar a pegar fogo, nunca se deve jogar água para tentar apagar as chamas.

Foi o que aconteceu recentemente no Big Brother Brasil e, por sorte, não ocasionou nada mais grave. Para conter o fogo em uma frigideira com azeite, Davi levou a panela para debaixo da torneira. Apesar de ter dado certo, não é o correto a se fazer.

"Quando a água entra em contato com o óleo, ela vai descer para o fundo da panela, porque é mais densa. Aí, vai espirrar esse óleo para cima e gerar uma pequena explosão", explica a tenente.

A seguir, saiba como evitar acidentes na cozinha e como agir se algo der errado.

Como apagar o fogo de uma panela com óleo?

Desligue o fogo

Cubra a panela com a tampa. Assim, o fogo vai consumir todo o oxigênio ali dentro e logo se extinguirá

Caso não ache a tampa, molhe um pano, retire o excesso de água e coloque-o por cima da panela toda

Abra portas e janelas para ventilar o local

Nunca tente apagar o fogo jogando água nem retire a panela em chamas do lugar

Incêndio no BBB foi causado por uma frigideira com azeite deixada no fogão - Reprodução/TV Globo

O que fazer em caso de queimadura?

Acione o socorro médico

Lave a região apenas com água em temperatura ambiente

Nunca coloque nenhum produto ou receita caseira no ferimento

Não rompa bolhas

Não cubra a queimadura com tecidos ou outros materiais

Se a sua roupa tiver aderido à pele, não tente removê-la

Retire anéis, correntes, brincos ou relógios da área lesionada

O que fazer se o fogo sair do controle?