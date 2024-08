Brasília

Muita gente não sabe em que momento deve trocar o colchão e acaba esperando demais para comprar um novo. Essa demora pode ocasionar gerar desconfortos, dores no corpo e crises alérgicas.

Para entender se já está na hora de fazer a substituição, veja as orientações de Débora Fernandes, diretora-executiva do Iner (Instituto Nacional de Estudos do Repouso), que tem cinco fabricantes de colchões como associados.

Colchões em loja em São Paulo - Patrícia Stavis - 27.nov.10/Folhapress

Quanto tempo dura um colchão?

A durabilidade de um colchão depende de uma série de fatores, como a qualidade do produto, o material com que ele foi feito, as condições de armazenagem antes da venda, os cuidados com a sua manutenção ao longo dos anos e o tipo de uso.

Por exemplo, um colchão utilizado todas as noites não vai ter a mesma vida útil de um que fica em uma casa de veraneio e tem pouco uso ou ainda de outro que acomoda uma pessoa enferma praticamente 24 horas por dia.

Segundo a diretora-executiva do Iner, após cinco anos, já é necessário ficar atento a sinais que podem apontar que está na hora de trocar o colchão (veja abaixo).

Débora Fernandes ressalta que um fator que diminui muito a durabilidade do produto é, no momento da compra, optar por um modelo inadequado para o biotipo da pessoa. Ela explica que o colchão deve ter uma densidade compatível com o peso e com a altura de quem vai usá-lo. No caso de um casal, a escolha precisa ser feita com base na pessoa mais pesada (o Iner disponibiliza uma tabela de orientação).

Além disso, é fundamental verificar se o produto foi certificado pelo Inmetro.

Quais são os sinais de que é hora de trocar o colchão?

Afundamentos visíveis

Manchas e amarelamento, que podem indicar a proliferação de micro-organismos

Dores no corpo ao acordar, principalmente nas costas e no quadril

Crises alérgicas

Ruídos provocados pelo desgaste das molas

Como fazer com que o colchão dure mais?