Brasília

Para limpar cada tipo de piso, não é preciso ter vários produtos. Em geral, basta usar água e detergente. Veja, a seguir, as orientações da arquiteta e organizadora pessoal Juliana Faria para higienizar diferentes revestimentos sem danificá-los.

O aspirador remove a sujeira visível do piso sem levantar poeira, como faz a vassoura - Alliance/Adobe Stock

Como limpar piso

Varrer ou aspirar

O primeiro passo é tirar a sujeira visível. Para fazer isso, a organizadora prefere utilizar o aspirador de pó. "A vassoura levanta poeira, que fica um tempo em suspensão e depois volta para o piso e para os móveis", afirma. O aspirador vertical é bem prático para essa função. Ao usar outros modelos, é necessário colocar o bocal próprio para pisos (retangular, com proteção para não arranhar as superfícies).



Se você não tem aspirador ou prefere a vassoura, verifique se o modelo é indicado para uso em áreas externas (cerdas mais duras) ou internas (cerca macias). Para evitar levantar poeira, uma dica é enrolar um pano úmido na vassoura.

Passar pano com solução de água e detergente

O segundo passo é remover a sujeira que ainda ficou grudada e matar os germes. Em um balde com três litros de água, adicione uma colher de café de detergente neutro, que deve ser transparente ou de coco (não precisa fazer espuma). Mergulhe o pano no recipiente, torça e passe no chão com a ajuda de um rodo. A organizadora recomenda os panos de microfibra, que são mais macios, mas pode ser qualquer pano de chão. Também é possível utilizar um mop (esfregão) ou um modelo de aspirador vertical que também passe pano.

Cuidados gerais

A solução de água e detergente neutro funciona bem para todos os pisos —o que varia é a quantidade de água que pode ser usada. Há também no mercado produtos específicos para cada revestimento. Mas, antes de utilizá-los, é importante ver as orientações do rótulo. Muitos precisam ser diluídos e, se aplicados diretamente no piso, podem estragá-lo.

Outra orientação é evitar o uso de produtos mais fortes, principalmente água sanitária, que pode danificar todos os tipos de revestimento. "O cerâmico é até mais resistente, mas, mesmo assim, eu não indicaria a aplicação", diz Juliana Faria.

Ela também desaconselha fazer a limpeza com sabão em pó, a não ser de pisos cerâmicos em áreas externas. Isso porque o material granulado pode estragar o revestimento com o atrito.

Cuidados para cada tipo de piso

Não é recomendado passar em cera em pisos de madeira - SasinParaksa/Adobe Stock

Madeira natural

A higienização de pisos de taco e assoalhos de madeira deve ser feita com o aspirador ou uma vassoura de pelo bem macio. Além disso, esse tipo de revestimento é bastante sensível à água. Assim, antes de passar o pano, é preciso torcê-lo bem, deixando-o levemente úmido, nunca encharcado.

Outra dica importante: não passe cera no piso. A organizadora explica que, na hora em que a pessoa passa o produto, o chão fica bonito. Mas, a cada aplicação, vai se formando uma camada sobre a madeira, e isso faz com que ele perca o brilho e aumente a aderência da sujeira.

Caso seja necessário, existe a opção de fazer a restauração do piso por meio da raspagem e aplicação de resina. Esporadicamente, é possível passar produtos renovadores específicos para esse tipo de revestimento.

Laminado

Composto por materiais derivados da madeira, o piso laminado também deve ser limpo com o aspirador ou uma vassoura de cerdas macias e pano levemente úmido com água e detergente. Não deve receber cera.

Vinílico

Feito de PVC, esse piso é resistente à água, mas a sua cola não. Então, ele não deve ficar submerso, porque isso vai causar descolamento e ondulações. Por essa razão, o vinílico não pode ser instalado em áreas externas nem em ambientes que são molhados com frequência.

Na hora de fazer a higienização, molhe o menos possível, passando um pano umedecido com água e detergente. É preciso ter ainda mais cuidado com o modelo clicado (de encaixe), porque a água pode penetrar nas suas juntas e ficar acumulada entre o piso e o contrapiso.

Cerâmico

É um piso mais resistente e até aceita bem água sanitária e outros produtos. De qualquer forma, a organizadora não indica o uso. "Não tem necessidade", diz.

Em banheiros e cozinhas, se não for suficiente apenas passar o pano umedecido com água e detergente, é permitido lavar o piso com a solução, deixando-o submerso por alguns minutos.

Para tirar o encardido dos rejuntes, aplique vinagre de álcool. Esfregue com uma escovinha e, depois, remova o produto com uma esponja ou um pano úmido. Isso já vai deixá-los bem mais claros.

Porcelanato

Segundo Juliana Faria, o maior erro que as pessoas cometem ao limpar o porcelanato é usar água sanitária. "Esse revestimento vem com uma película de fábrica. Com o tempo, a água sanitária pode tirar essa proteção e deixar o piso mais poroso, o que pode criar manchas", afirma.

Se necessário, o piso também pode ser lavado com a solução de água e detergente. Mas é melhor evitar usar vinagre para limpar os rejuntes do porcelanato, porque isso pode estragar o revestimento.

Cimento queimado

É fácil de limpar, até porque não tem rejuntes. Se for preciso, também é permitido lavá-lo. Como é um material poroso, deve-se evitar o uso de produtos como água sanitária e limpadores multiúso.

Mármore e granito

A indicação é usar apenas a solução de água e detergente (água sanitária, nem pensar). É necessário ter ainda mais cuidado com o mármore, que é mais poroso e mancha mais. A especialista recomenda fazer uma impermeabilização desses materiais uma vez por ano, para proteger o revestimento e facilitar a limpeza.