Tripulação encontra tomate na ISS, inocentando astronauta da Nasa acusado de comê-lo

The New York Times

Frank Rubio, da Nasa, voltou à Terra em setembro deste ano após completar o voo espacial mais longo para um astronauta americano. E, ao retornar, teve que encarar uma pequena marca vermelha em sua história: ele havia perdido um tomate em algum lugar da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

O desaparecimento do tomate, ele explicou, levou a especulações de que ele comera o fruto em segredo, consumindo, assim, importantes pesquisas científicas devido a um desejo momentâneo por produtos frescos enquanto estava em órbita da Terra.

"Um momento de orgulho ao colher o primeiro tomate no espaço se tornou uma ferida que eu mesmo abri ao perder o primeiro tomate no espaço", disse Rubio em outubro em uma entrevista à Nasa na qual discutiu seus 371 dias recordes no espaço.

O mistério do tomate foi solucionado, e o nome de Rubio foi limpo no último dia 6 durante outra entrevista, também da própria agência espacial americana, com a tripulação hoje a bordo da estação espacial.

Astronauta Frank Rubio checando tomate cultivado na ISS em outubro de 2022 - Koichi Wakata/Japan Aerospace Exploration Agency/via NYT

"Nosso amigo Frank Rubio, que voltou para casa, foi considerado culpado por um bom tempo, mas podemos inocentá-lo", disse a major Jasmin Moghbeli. "Encontramos o tomate."

Moghbeli não descreveu nem a condição do fruto nem onde foi encontrado. A Nasa não respondeu às perguntas enviadas por email na última segunda-feira (11).

O tomate foi cultivado como parte de um projeto para estudar como as técnicas de cultivo aéreo e aquático afetam as plantas.

Rubio disse em uma entrevista à Nasa neste ano que um de seus projetos científicos favoritos na estação espacial envolvia o tomate. "Adoro trabalhar com aquela pequena planta e vê-la crescer e se desenvolver", afirmou na ocasião.

Embora a Estação Espacial Internacional seja relativamente pequena, há bastante espaço para um pequeno tomate desaparecer. A ISS tem pouco mais de cem metros de comprimento, com seis quartos para dormir, dois banheiros e uma academia, de acordo com a Nasa.

Do lado de fora, há a imensidão do espaço. Moghbeli foi um dos astronautas envolvidos na perda de uma bolsa de ferramentas em novembro enquanto faziam uma manutenção de rotina na estação espacial.

Ninguém chegou a sugerir que o tomate talvez estivesse flutuando no espaço. Em vez disso, a suspeita recaiu diretamente sobre Rubio.

Em setembro, a vice-administradora da Nasa, Pam Melroy, questionou Rubio sobre o tomate desaparecido, perguntando se ele havia comido o fruto.

"Neste momento, eu gostaria de tê-lo comido, porque acho que todo mundo pensa que eu o fiz", respondeu Rubio, rindo.

De volta à Terra em outubro, Rubio disse em entrevista à Nasa que tinha colocado o tomate em uma pequena sacola para mostrá-lo a um grupo de estudantes que estavam prestes a conversar com um de seus colegas de tripulação.

"Eu estava bastante confiante de que eu havia fechado [a sacola] com velcro. Mas, quando voltei, ele [o tomate] tinha sumido", afirmou o astronauta.

Rubio iniciou uma busca pelo tomate desaparecido, que ele estimou ter levado entre 8 e 20 horas. "Queria encontrá-lo principalmente para provar que eu não comi o tomate", disse ele.

Supôs, então, que o tomate tivesse "desidratado a ponto de não ser possível identificar o que era" e poderia ter sido jogado fora.

Ainda na mesma entrevista, Rubio afirmou: "Espero que alguém o encontre um dia, algo enrugado em um saco, e possa provar que não comi o tomate no espaço".