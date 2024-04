Eclipse solar total deixa rastro de preços altos em hotéis nos EUA

The New York Times

O eclipse solar que lançará uma sombra visível sobre parte dos Estados Unidos nesta segunda-feira (8) já está deixando uma marca nos preços dos hotéis.

A cadeia de hotéis Super 8 é considerada uma opção econômica para viajantes e reúne mais de 1.400 locais. Cerca de 300 deles estão no caminho da totalidade do eclipse (ou seja, quando o Sol está totalmente encoberto pela Lua), e cem deles estão com reservadas esgotadas para este domingo (7) ou segunda (8), de acordo com o site do Super 8.

Aproximadamente 45% dos hotéis Super 8 dentro de uma área de 40 km do centro do caminho da totalidade que ainda tinham vagas listavam quartos por pelo menos o dobro do preço habitual.

Um Super 8 em Grayville, Illinois, por exemplo, anunciou o valor de US$ 949 (mais de R$ 4.806) por noite para uma estadia de domingo a terça-feira (9). Sua taxa normal anunciada por noite é de US$ 95 (cerca de R$ 480).

Um representante da Wyndham Hotels & Resorts, a empresa-mãe do Super 8, disse que cada Super 8 é uma franquia operada individualmente que define suas próprias tarifas. No entanto, todos os proprietários de franquias têm acesso ao mesmo software de gestão de receitas que podem usar para estabelecer a estratégia de preços.

Hotéis mais caros em grandes cidades também estão vendo um aumento. O Ritz-Carlton em Dallas atualmente oferecia uma estadia de duas noites por US$ 7.600 (mais de R$ 38 mil) para domingo a terça-feira. Uma semana depois, o preço por uma estadia de duas noites sai por US$ 1.329 (cerca de R$ 6.731).

Mesmo os hotéis Super 8 em Glendale, Arizona, local da final masculina da NCAA (do torneio de basquete universitário), que acontece na segunda-feira, não excedem os preços do eclipse.

Thelma Diller, que trabalha no Super 8 em Malvern, Arkansas, disse que estaria no hotel na segunda-feira e "esperançosamente" assistiria ao eclipse. Segundo ela, as reservas do hotel esgotaram quase um ano atrás. "Trabalho aqui há quase 20 anos", afirmou. "É extremamente raro."