Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro aponta que apenas 16% da população consome livros, e o principal motivo para motivar a compra é o preço. Na classe com maior poder aquisitivo, há quase um desprezo pela leitura: 66% não compraram nenhum livro nos últimos 12 meses. Mesmo assim, dois deputados, entre os mais influentes e midiáticos do país, resolveram publicar brochuras culturais neste fim de ano.

Montagem mostra os deputados federais André Janones (Avante-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG) discursando na tribuna da Câmara, em Brasília - Fotos Najara Araújo - 10.mar.23/Câmara dos Deputados e Pablo Valadares - 31.mai.23/Câmara dos Deputados

Nikolas Ferreira lançou "O Cristão e a Política: Descubra Como Vencer a Guerra Cultural". O autor, de acordo com a resenha de Anna Virginia Balloussier, investe contra o feminismo, o movimento LGBT e as universidades: "Sobra também para Paulo Freire, Karl Marx, Antonio Gramsci e a Escola de Frankfurt". Obrigado, mas eu passo.

Com enfado, li "Janonismo Cultural: O Uso das Redes Sociais e a Batalha Pela Democracia no Brasil". Ao longo de 172 páginas, André Janones faz de tudo para se colocar num pedestal de herói da pátria. Um herói dos tempos atuais: "Afinal, sei como as redes funcionam". Só faltou dizer que, se não fosse pelo seu desempenho digital, Lula teria fracassado nas eleições de 2022.

Nikolas Ferreira foi condenado por transfobia, mas parece pouco se importar ou fazer disso uma estratégia de exposição política. O Conselho de Ética da Câmara instaurou processo de cassação contra André Janones, suspeito de ter promovido um esquema de rachadinha em seu gabinete. Ele também é investigado no âmbito do STF.

O maior interessado na punição de Janones é o PL, partido de Bolsonaro e do filho 01, ligados a escândalos de peculato que se arrastam na Justiça. Um levantamento do jornal O Globo mostra que, dos 52 políticos, de esquerda ou de direita, investigados por rachadinha nos últimos cinco anos, só dois foram condenados criminalmente.

Eis bons temas para futuras obras dos literatos Nikolas e Janones: masculinidade frágil e desvio de verbas.