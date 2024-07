O ministro André Mendonça, do STF, recebeu o título de cidadão honorário do Paraná em sessão solene prestigiada por pastores evangélicos, a atriz Regina Duarte e o senador Sergio Moro (a quem Mendonça substituiu no Ministério da Justiça). Aproveitou a pompa e a circunstância para elaborar uma frase que deixaria o conselheiro Acácio envergonhado: "A aplicação da lei nem sempre é simples".

Ao dizer que os juízes eleitorais devem defender a liberdade de expressão, Mendonça filosofou: "O conceito de fake news é um conceito aberto. E agregam-se ao conceito de fake news expressões que têm uma conotação difícil de se determinar. O que é desinformação?".

Com certeza Mendonça lembra as eleições de 2018, das quais Bolsonaro saiu vitorioso para depois indicá-lo ao Supremo. Nelas, mentiras, rumores, boatos invadiram como praga as redes sociais, ampliando o alcance e a velocidade da desinformação. O ministro há de recordar o kit gay e a mamadeira de piroca, inesquecíveis. No tempo da pandemia, um certo capitão afirmou que imunizantes contra a Covid-19 estavam relacionados à transmissão do HIV. Logo após o atentado político contra Marielle Franco, surgiu a notícia de que ela teria vínculo com facções criminosas e seria casada com traficante.

Todas elas, mentiras fáceis de comprovar, têm uma conotação assim tão difícil de determinar? Segundo recente pesquisa do Instituto Locomotiva, 8 em cada 10 brasileiros já deram credibilidade a fake news. Contudo, 62% confiam na capacidade de diferenciar informações falsas de verdadeiras. André Mendonça está no grupo minoritário.

Liberdade de expressão nada tem a ver com desinformação. A primeira é manifestar-se a favor da quartelada na Bolívia, como fizeram Bia Kicis e Ricardo Salles, deputados do PL. Mais que opinião, foi uma confissão. Milagrosamente, eles não mentiram. São golpistas de verdade.