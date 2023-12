O debate teológico atravessa os séculos: teria Deus inventado a bebida e o diabo a ressaca, ou o contrário? Os defensores da primeira hipótese costumam ser adeptos da água que passarinho não bebe. Passarinho, não, mas elefantes e alguns outros mamíferos, além de nós, são chegados num goró. Seguindo um silogismo básico: se somente os humanos são capazes de pecar e há animais que se embebedam, embriagar-se não pode ser pecado (não lembro de elefantes no inferno de Dante).

Adams Carvalho

Mais: sendo a uva, os cereais e as leveduras parte da criação divina; sendo a fermentação o resultado do encontro fortuito dos primeiros com as segundas, não podemos considerar a cerveja, o vinho e outras beberagens como obras de Deus? Lembremos que, no Gênesis, Javé pede para Adão e Eva não tocarem na árvore da ciência do bem e do mal, não fazendo qualquer menção às uvas e suas derivações. Por fim: por que Deus nos mandaria comungar bebendo o sangue de seu filho —é um pedido estranho, convenhamos, mas quem sou eu pra julgar?— e depois iria nos punir, no dia seguinte? Não, a ressaca só pode ser coisa do Demo.

Ser obra do Cramunhão não significa, necessariamente, algo ruim. Deus é muito chegado em ordem, mais ainda em obediência. Queria Adão e Eva bem burrinhos e comportados, só dando nomes às plantas e aos animais. É o Tinhoso, com a maçã, que abre nossos olhos, nos tirando da infância e nos dando a conhecer a realidade. Bom, a bebida não deixa de ser uma espécie de maçã líquida (e não me refiro à cidra), eliminando a inibição, nos voltando para a busca do prazer e nos imbuindo de um estranho desejo de dançar Macarena em cima da mesa. A ressaca seria, portanto, a pena de Deus por nossa desobediência momentânea.

O escritor britânico Kingslay Amis dizia haver duas ressacas, a física e a metafísica. A primeira é a do corpo: dor de cabeça, náusea, cansaço, uma sede de náufrago. Tudo fichinha diante da segunda, aquele pânico que nos acomete ao abrirmos os olhos depois de uma bebedeira com a vaga sensação de ter assassinado alguém (talvez a si próprio?) na noite passada, a certeza de ter dado errado na vida, de estar mal no trabalho, na família, a de ser um pária –e de ter dançado Macarena em cima da mesa. Amis diz que a melhor descrição literária da ressaca é o primeiro parágrafo de "A metamorfose", do Kafka, quando o pobre moço acorda de sonhos intranquilos transformado num inseto monstruoso.

A ressaca física costuma passar em 24 horas, à base de muita água, frutas, legumes e suco de tomate. A metafísica pode durar dias, semanas ou meses –caso você tenha realmente assassinado alguém, ou, pior, dançado Macarena em cima da mesa.

É preciso combatê-la imediatamente e com vigor. Aqui vão algumas dicas:

Procure algum trabalho já feito que te tire a sensação de indigência. Pode ser uma planilha, um texto, um estudo, um livro, qualquer coisa produzida por você Caminhe pela casa. Olhe seus móveis. Suas coisas. Pense: "eu vivo sob um teto, eu tenho um sofá, uma samambaia, um air-fryer. Minha vida é isso, não Macarena em cima da mesa Por último, mas não menos importante: escreva pro grupo "Festa do Marcão", agradeça ao Marcus, tagueando-o, diga que lamenta pela mesa quebrada e peça para que eventuais fotos ou vídeos seus dançando Macarena sejam deletadas imediatamente, antes de caírem nas redes sociais.

Deus me livre. E o Diabo também. Céus. Inferno.