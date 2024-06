As festas juninas são uma daquelas ocasiões que nos mostram que, no fundo, não há quem não aprecie comidas preparadas com vegetais.

O milho vira rei e nos presenteia com pamonha, curau, canjica, bolo e pipoca. O amendoim reitera a máxima de que menos é mais: triturado e combinado com açúcar, transforma-se em paçoca, que derrete na boca tal qual areia no mar. E, embora eu nunca tenha sido fã, não posso me esquecer de mencionar a maçã do amor, que deve ser uma das comidas que mais quebram dentes em território nacional.

O caldo verde por pouco não entra na lista das comidas vegetarianas de junho, mas basta substituir a linguiça que todo o resto se arranja. E já que estamos enaltecendo os vegetais, por que não aproveitar para enriquecer o caldo com legumes para além da batata?

Na receita de hoje vamos adicionar sete vegetais e legumes ao caldo verde: couve-flor, abobrinha, alho-poró, cebola, alho, couve e, claro, batata. E, no lugar da linguiça, vamos finalizar o prato com cubinhos de tofu temperados com páprica defumada, um tempero que funciona muito bem quando queremos a presença do sabor marcante dos enchidos.

Vamos à receita.

Caldo verde com sete vegetais em receita de Luisa Mafei - Luisa Mafei

CALDO VERDE DOS 7 VEGETAIS

Ingredientes

2 cebolas picadas em cubos rústicos

1 alho poró pequeno, cortado em rodelas

1 abobrinha, descascada e cortada em rodelas de 1 dedo de espessura

½ couve-flor, cortada em floretes

4 batatas médias, cortadas em meia rodelas

10 folhas de couve, finamente fatiadas

1 litro de água

Sal, pimenta preta e azeite a gosto

Substituto da linguiça

3 dentes de alho, descascados e cortados em fatias finas

100 g de tofu, cortado em cubinhos

½ colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de agave

Sal e azeite a gosto

Preparo