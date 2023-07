Fim do recesso escolar. De um dia para o outro crianças e adolescentes têm que lidar com o jet lag das férias e do início das aulas — algo como a diferença do fuso horário entre o Brasil e o Japão. A saga começa cedo. Às 5h30/6h toca o despertador. Eles pedem só mais cinco minutos — os mesmos minutos que se transformam em horas e que eles desprezam quando enrolam para dormir à noite. O sonho da manhã é interrompido pelo pesadelo da imagem do inspetor, bem desperto, anotando cada minuto de atraso. O início do dia vira uma correria afobada contra o tempo e o sono. Crianças e adolescentes sonados entram mecanicamente na escola. Sonâmbulos, distantes, sem ânimo, sem forças. Já chegam exaustos, cansados de ter que acordar tão cedo todos os dias para aprender.

Wolfgang Eckert por Pixabay

Paradoxalmente, o resultado dessa inevitável privação do sono é o "não aprender". Sem um sono minimamente adequado, o bem-estar se desequilibra, o desempenho acadêmico diminui, o humor e comportamento se alteram e, não poucas vezes, a saúde física e mental fica comprometida. Sobra para os professores, que além de ter que lidar com suas próprias olheiras cansadas, têm que ter a habilidade de ensinar mecânica quântica e a teoria nos números para mentes que ainda nem organizaram suas sinapses cerebrais, e fazer com que olhos que mal estão lubrificados consigam enxergar (e entender) números e letras nos livros.

Se as crianças acordam indispostas, são os pais que dormem irritados, depois de se desdobrarem, em vão, na noite anterior, para fazer os filhos dormirem mais cedo. É uma tarefa inglória, os adolescentes arrumam qualquer pretexto para sair da cama e se negam a pegar no sono mais cedo. Rebeldia? Não: ciência. A mudança no ritmo circadiano (o relógio-mestre do cérebro) e as alterações hormonais que acontecem na puberdade e na adolescência fazem com que naturalmente o sono venha mais tarde. Por essa razão, é o sistema educacional que tem que se alinhar ao ritmo circadiano dos adolescentes, e não o contrário.

O assunto não é de hoje. O psicólogo da Universidade de Stanford Lewis Terman (1877-1956) dedicou parte da sua carreira para pesquisar o melhor sistema de educação. Ele se aprofundou na questão do desempenho escolar e concluiu que o sono é fator determinante ao sucesso intelectual. Mais ainda: segundo ele, tão importante quanto as horas de sono é o horário das aulas estar em harmonia com o ritmo biológico dos alunos.

Os efeitos danosos desse descompasso são preocupantes, especialmente por ser a adolescência a fase mais suscetível a alterações emocionais, como depressão e transtornos de ansiedade. Por conta disso, vários países já adiaram o início das aulas para depois das 8h30.

Não somos uma Finlândia em termos de educação, mas já passou da hora dos gestores da saúde e educação acordarem, e não ignorarem o despertador que já está alertando faz tempo para esse problema.