Lula ainda não definiu os endereços do centrão na Esplanada, mas o PT já prepara a vizinhança para a chegada dos inquilinos. A presidente do partido desautorizou protestos contra a substituição de ministros, e o líder do governo atribuiu queixas da esquerda a "vozes do além que preferem a derrota e o isolamento".

A blindagem oferecida por Lula à ministra da Saúde foi festejada pelo PT e seus aliados. O presidente indicou que pode proteger outras áreas que considera sensíveis ou estratégicas, mas o discurso de seus operadores políticos mostra que será impossível fazer uma reforma ministerial sem que a esquerda pague a conta.

Gleisi Hoffmann resumiu a questão à matemática. "Gostemos ou não, não fizemos a metade mais um dos membros do Congresso", disse ao jornal Valor Econômico. Para ela, a negociação da reforma não dá a outros aliados o "direito a fazer movimentos de permanência ou de protesto".

A presidente do PT participou da montagem da Esplanada antes da posse e patrocinou a ocupação de espaços pela esquerda. A sinalização de que será preciso cortar na própria carne não é pouca coisa.

Já o deputado José Guimarães, que coordena a articulação do governo na Câmara, sugeriu que a esquerda precisa abrir mão de uma certa pureza ideológica e abraçar o centrão.

O líder do governo recorreu à física e lembrou que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ele disse à Folha que não devem ser criados novos ministérios e que, com a chegada de PP e Republicanos, "evidentemente alguém vai ter que perder". Como Lula não quer briga com PSD, MDB e União Brasil, a conta tende a ficar com PSB, PC do B e o próprio PT.

A diluição de linhas ideológicas nos pleitos parlamentares e o inchaço do centrão fazem com que a esquerda consiga eleger um presidente, mas não garanta sua sustentação no Congresso. Reduzir a participação nos cargos de primeiro escalão é o preço para que Lula tenha mais chances de governar com a plataforma que defendeu na campanha.