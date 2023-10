O governador do Rio levou uma lista de pedidos a Brasília. Para Cláudio Castro, o Congresso deveria endurecer a prisão de criminosos que usam armas de guerra, a Marinha deveria reforçar a presença na baía de Guanabara, a Aeronáutica deveria fiscalizar aeroportos, e a Polícia Rodoviária Federal deveria patrulhar estradas que cortam o estado.

Há medidas que fazem sentido para enfrentar o crime enraizado no Rio. Algumas têm baixa viabilidade e outras são velhos delírios reempacotados. Nenhuma vai resolver a crise da segurança no estado de uma hora para outra. Mas Castro conseguiu levar o problema para andar de avião e pediu socorro ao governo federal sem apresentar uma rendição.

De saída, o governador quis descartar a ideia de usar as Forças Armadas na segurança urbana. Disse que não há nada errado com as polícias do estado (que, segundo ele, andavam sucateadas num nada distante 2017) e argumentou que a ação do governo federal era necessária para que "o trabalho do Rio surta efeito".

Castro fez de tudo para evitar que o pedido de socorro fosse interpretado como uma admissão de falência. Já a turma do Planalto acredita que, desta vez, meter a colher no caos fluminense será inevitável, mas trabalha para impor limites ao mergulho num lamaçal do qual nenhum governo é capaz de sair limpo.

Lula também puxou o freio dos tanques, por motivos diferentes. Numa reunião na última terça (24), ele disse ao ministro da Defesa e aos comandantes militares que deixaria o Exército longe das ruas para evitar mortes debitadas na conta de seu governo. Três dias depois, afirmou que não queria as Forças Armadas "na favela brigando com bandido".

A decisão do presidente tem respaldo em tragédias como a que foi provocada por militares que deram 257 tiros na abordagem de um carro e mataram duas pessoas no Rio, em 2019, mas também ecoa traumas mais recentes. Ao vetar operações de Garantia da Lei e da Ordem, Lula limita o poder dos quartéis e reduz o contato com policiais militares.