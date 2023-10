Lula avisou a Rita Serrano nesta quarta (25) que ela deixaria a presidência da Caixa. Foi uma formalidade. Na prática, a chefe do banco já havia sido demitida por Arthur Lira.

O presidente da Câmara preparou a ocupação da Caixa pelo centrão. Em setembro, ele desafiou a resistência de Lula e anunciou que a presidência e todas as vice-presidências do banco faziam parte de um acordo político. Em outras palavras, o centrão só ajudaria o governo se tivesse aquelas cadeiras.

A entrega da Caixa com "porteira fechada" mostra que ameaças desse tipo dão a Lira um poder incomum. A partilha de cargos na cúpula do banco costuma ser explorada pelos governantes para satisfazer partidos aliados em negociações no varejo. O atual presidente da Câmara fechou a fatura no atacado.

A Caixa sempre foi cobiçada por políticos. Muitos veem o banco como um duto de verba pública para seus redutos eleitorais. Outros, segundo investigações, já conseguiram fazer negócios privados por ali.

FHC trocou o presidente da Caixa em 1999 para abafar uma rebelião no extinto PFL. "Claro que há limites, cautelas, para que a diretoria da Caixa Econômica responda à política econômica e não aos interesses do PFL", anotou o tucano em seus diários.

Ao longo do tempo, o balcão de negócios foi ampliado para atender aos partidos. Em seus governos, Lula e Dilma Rousseff criaram novas vice-presidências e deram espaço na Caixa para o MDB, de Geddel Vieira Lima e Eduardo Cunha, e para o PP, de Ciro Nogueira.

Depois, o PP ainda chegou ao comando do banco com Michel Temer, que também cedeu vice-presidências a PL e Republicanos. Com Jair Bolsonaro, o centrão costurou alianças com dirigentes da Caixa escolhidos pelo Planalto.

Lira indicou o novo presidente do banco e vai concentrar a distribuição das vice-presidências entre os partidos do centrão. O governo espera algum conforto nas votações do Congresso daqui por diante, ao menos até a próxima ameaça.