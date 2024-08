"Estou ficando gigante", brincou Rebeca Andrade no sábado (3), ao faturar na prova de salto sua terceira medalha em Paris. Com a quinta conquista olímpica da carreira, ela igualou o recorde entre atletas brasileiros.

Nesta segunda (5), a ginasta disputará suas últimas finais na capital francesa, na trave e no solo, com a chance de se isolar na liderança.

Números importam, porém, independentemente do que acontecer nessas provas, Rebeca já garantiu seu lugar no olimpo do esporte brasileiro e da ginástica artística mundial, como a que chegou mais perto da melhor da história.

O roteiro de superação das adversidades ficou conhecido nos Jogos de Tóquio, quando vieram as primeiras medalhas dela. A caminhada até Paris foi marcada por seguidas reafirmações de talento. Mas ainda faltava a consagração.

Um ciclo olímpico excelente não garante medalha nos Jogos. Executar o que se sabe no momento certo pode ser um grande desafio. Rebeca, que sempre prezou pela preparação mental, estava pronta para ele.

Em entrevista à Folha em maio, ela disse que confiava cada vez mais em si mesma e que não se sentia pressionada. Um bom discurso, que melhora quando se transforma em realidade.

Sem a mesma capacidade de Rebeca para controlar a ansiedade, já estamos discutindo o futuro dela e projetando o ciclo para Los Angeles-2028.

Nada do que é falado num momento tão caloroso deve ser escrito em pedra, mas parece coerente a ideia já mencionada por ela de deixar de fazer os quatro aparelhos (consequentemente o individual geral) e priorizar alguns deles.

Rebeca Andrade vibra no pódio após conquistar medalha nos Jogos de Paris - Loic Venance/AFP

Seria ótimo vê-la se especializar ainda mais no salto e incluir "Andrade" no código de pontuação, e também se aperfeiçoar nas barras assimétricas, seu aparelho favorito. Para quem fez três cirurgias no mesmo joelho, essa parece a forma mais segura de continuar saudável, disputando medalhas e ajudando na renovação da equipe brasileira.

Será interessante acompanhar também o futuro de Simone Biles. Não faltará pressão para que a americana continue em ação até os Jogos em casa, quando terá 31 anos. Resta saber se o corpo e a mente dela vão concordar com essa ideia.

Não foi desta vez

Hugo Calderano, 28, e Marcus D’Almeida, 26, estão entre os melhores do mundo no tênis de mesa e no tiro com arco e têm trajetórias semelhantes: investem em aperfeiçoamento para desafiar as potências desses esportes; disputaram a terceira edição olímpica da carreira e pareciam viver o melhor momento para conquistar uma medalha inédita —que não veio para nenhum deles.

Hugo não conseguiu se recuperar da derrota na semifinal e saiu sem a medalha de bronze. Marcus pagou o preço de ter iniciado mal a competição e teve que enfrentar o futuro campeão olímpico logo nas oitavas.

Quedas dolorosas, especialmente a de Hugo, pelo aspecto emocional. Que o choro e a frustração virem combustível para ambos tentarem de novo em Los Angeles.

Novak Djokovic com a tão sonhada medalha de ouro olímpica - Carl de Souza/AFP

Foi desta vez

Em um ano marcado por derrotas nos Grand Slams e uma lesão no joelho, Novak Djokovic finalmente alcançou a grande meta que ainda perseguia: o ouro olímpico. A imagem dele em prantos diz tudo. Impossível não recordar outro choro do sérvio, quando foi derrotado na Rio-2016. Se ele já era o grande ídolo nacional, agora deve virar divindade.

Roland Garros sediou um torneio olímpico para a história, com bons jogos da dupla Nadal-Alcaraz, a aposentadoria do bicampeão olímpico Andy Murray, o ouro surpreendente de Qinwen Zheng depois de derrotar a favoritíssima Iga Swiatek, e a emoção da polonesa que se recuperou para buscar o bronze.