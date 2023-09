Quando o autodenominado "absolutista da liberdade de expressão" Elon Musk comprou o Twitter e mudou seu nome para X, ele se tornou um "X-man" completo, com poderes típicos dos X-Men, como tornar invisíveis US$ 22 bilhões em valor de ações. Desde a aquisição, Musk fez várias mudanças regulatórias controversas, que ele chama de pró-liberdade de expressão, fazendo com que os anunciantes abandonassem a plataforma em massa e o valor do X fosse reduzido em 60%. Musk acaba de oferecer sua própria explicação: a Liga Antidifamação (ADL) relatou um aumento do ódio direcionado ao X e pediu um boicote dos anunciantes.

Elon Musk, CEO da Tesla e X, fala com repórteres ao sair do Fórum de Inteligência Artificial no Edifício do Senado em Capitol Hill, em 13 de setembro de 2023, em Washington, DC - Nathan Howard - 13.set.23/Getty Images via AFP

A reação de Musk é típica de todos os mártires da liberdade de expressão da história: ameaçou processar a ADL por dizer isso. Isto surge na sequência de um processo que Musk lançou no mês passado contra outra organização antiódio, a CCDH, que teve conclusões semelhantes sobre sua plataforma. Isso me fez pensar se, quando Musk se autodenominava um "absolutista" da liberdade de expressão, por "absoluto" ele se referia à marca de vodca.

Musk refuta a ideia de que ele aprova o ódio no X. Deixando de lado o fato de que vários grupos antiódio estão tirando a mesma conclusão baseada em dados, e a forte moderação e cortes regulatórios de Musk, há muitos exemplos flagrantes, embora anedóticos, de sua tolerância em relação ao ódio. Quando o X reintegrou Kanye West, após sua fusão antissemita, incluindo postagens carregadas de suásticas e tuítes como "...Vou matar o povo judeu…", Musk tuitou para ele: "Bem-vindo de volta ao Twitter, meu amigo!". Literalmente acolhendo o ódio no X. É como fazer biscoitos para Hitler. Claro, os biscoitos não são racistas, mas passam uma mensagem simbólica sobre a padaria. O símbolo, neste caso… é uma suástica.

Musk enquadrou sua propriedade do X como uma luta pela liberdade de expressão e a democracia e uma "batalha pelo futuro da civilização". Certos defensores da liberdade de expressão dizem que parte da censura no Twitter antes de Musk potencialmente causou um certo ódio. Eles sentem que o banimento em massa de muitos usuários de extrema-direita pela administração anterior do Twitter os forçou a migrar para outras plataformas, onde, cercados apenas por pensadores semelhantes, essas ideias se reproduziam no escuro como um fungo. Na verdade, muitos usaram diretamente esses aplicativos para se organizarem para a insurreição de 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. É esse o pensamento de Musk? Estará ele criando um mercado de ideias blindado, construído com base na noção de que a luz solar é o melhor desinfetante para preservar a democracia? Muitos especialistas dizem que não.

A dedicação de Musk à liberdade de expressão foi testada quando ele concordou com o pedido do presidente turco Erdogan para censurar os tuítes de seus críticos durante a sua disputada eleição presidencial em maio. Alguns acham que a restrição da liberdade de expressão para afetar um resultado democrático é uma forma estranha de promover a liberdade de expressão e a democracia. É como apagar um incêndio com gasolina ou um absolutista da liberdade de expressão processar um grupo antiódio por… falar.

Outro teste surge quando o governo saudita acaba de aplicar a pena de morte a um homem por retuitar críticas contra ele. Alguns dizem que o silêncio de Musk sobre o assunto, apesar de ser uma abominação de seus princípios decorrentes diretamente do uso de sua plataforma, é porque eles estão entre os principais investidores do X.

Musk também construiu uma reputação empresarial inescrupulosa e manipuladora, tendo sido acusado de tuitar estrategicamente para afetar os mercados e suas transações, de desregular seu serviço de internet para interferir nas forças armadas ucranianas e de fazer afirmações fraudulentas sobre as capacidades da Tesla. Embora eu seja um defensor da liberdade de expressão, no final das contas, tudo isso torna a liberdade de expressão de Musk tão difícil de engolir quanto a vodca.