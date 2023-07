Meu país e o seu foram construídos por pessoas que se mudaram da Europa, África, Ásia para o nosso Novo Mundo. Viva! A política maligna e anti-imigração é chutar a escada depois que nossos ancestrais a usaram para escapar da pobreza na Inglaterra ou em Portugal, Irlanda ou Itália.

Mas mesmo a migração forçada da África para Charleston ou Recife enriqueceu os descendentes de suas vítimas, permitindo-lhes participar por um século ou dois em uma economia inovadora. É um paradoxo da exploração passada, como o comércio de escravos ou o envio de criminosos condenados para a Geórgia ou Austrália, que longe de justificar reparações pelo movimento forçado ocorrido há muito tempo, os descendentes deveriam subsidiar seus agora distantes primos de volta ao Velho Mundo.

Imigrantes do Haiti que chegaram recentemente a Boston vindos de outras partes dos Estados Unidos ouvem instruções de representantes da La Colaborativa, uma organização de serviços comunitários sem fins lucrativos com sede em Chelsea - Brian Snyder/Reuters

Dois dos meus bisavós se mudaram da Noruega, se casaram no navio e tiveram um dos meus avós em Illinois. Então, sou um quarto norueguesa. Metade irlandesa, pelo meu pai. No entanto, há mil anos, meus ancestrais vikings, do oeste da Noruega, escravizaram e exportaram muitos irlandeses. A consequência é que, de acordo com o Ancestry.com e o 23-and-Me, tenho mais genes irlandeses do que minha história familiar diria, dois terços em vez de metade, e, de forma análoga, menos genes simplesmente noruegueses, cerca de 12%. A quem devo solicitar reparações pela antiga escravização?

Um advogado olha para trás para buscar justiça. Bom. Mas um economista olha para frente para alcançar eficiência. Também é bom. A economia diz que os gastos históricos não são um custo para sua próxima decisão. Custos fixos, dizemos nós economistas, como juros pagos em seu empréstimo para comprar a fazenda, são fixos e irrelevantes para o custo prospectivo de comprar um novo trator.

Reparações? A menos que o roubo seja recente, e isso desencoraje novos roubos, que causam, por si só, ineficiência. Sim, reparações pelo roubo de pinturas judaicas pelos nazistas alemães. Sim, por discriminação recente contra negros, como o vergonhoso uso do poder estatal pelo meu país para segregar bairros.

Admitidamente, pessoas que não querem que a justiça seja feita, mesmo quando a injustiça é recente, como o ataque de Trump ou Bolsonaro às constituições, dizem "Vamos seguir em frente". Não, processem-nos, como você está fazendo e como os Estados Unidos têm sido lentos para fazer.

Mas reparações pelo emaranhado de injustiças antigas não são nem justas nem eficientes.