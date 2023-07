Na coluna desta semana quero falar sobre Maria Adelaide Amaral, que relança neste ano seu clássico "Luísa (Quase uma História de Amor)", romance premiado pelo Jabuti de Melhor Ficção em 1987. A obra ganha uma nova edição pela editora Instante, com prefácio do memorável jornalista Caio Fernando Abreu e texto inédito de apresentação pela autora.

Apresentar a trama à leitora e ao leitor que não a conhecem é uma tarefa árdua, pois resumir esse trabalho abundante da romancista pode não conferir o devido cuidado às histórias que se complexificam e simplificam, se distanciam e entrelaçam nos tantos pontos de vista dos personagens que contam sobre seus causos com Luísa.

Aline Bispo

Mas então, com a devida licença, apenas para fins apenas de apresentação, Luísa é artista e diretora de arte na redação de uma revista. Agora, entender quem é ela, de fato, exige um exercício de comunhão da visão dos personagens que a descrevem e narram episódios que viveram com ela. Essa atividade é enriquecida pela habilidade de Amaral em construir personagens tão diferentes entre si, o que nos leva à paixão pelo mistério que envolve sua protagonista.

Como analisa Caio Fernando Abreu, "para contar essa história, Maria Adelaide utiliza um recurso que pode não ser novo –mas torna-se renovado pela precisão, pelo rigor e pelo vigor com que é utilizado aqui. Luísa é o perfil de uma personagem ausente. Ou cinco tentativas de perfis".

A história se passa numa São Paulo contada por personagens que vivenciaram as dores da ditadura militar e aproveitaram bastante o apogeu artístico da época, apresentando a dialética de um momento chave para a compreensão da democracia brasileira. Fazemos a travessia com a autora pelos bailes na Medieval, da rua Augusta, à missa de Vladimir Herzog, no centro. Foram anos de efervescência descritos com maestria no romance.

Parte dele se passa na redação, local importante para compreender a perspectiva da autora à época da escrita. Segundo conta em seu texto de apresentação: "o martelar das teclas era o fundo musical das redações de revistas e jornais, imersas em espessas nuvens de fumaça. Quase toda gente fumava nessa época, inclusive eu. Nesse cenário e nesse tempo comecei a escrever "Luísa (Quase uma História de Amor)".

Luísa é mais que um mistério sobre entender quem é esta protagonista. Vai além do cenário paulistano na ditadura militar e daquela redação imersa em nuvens espessas de fumaça. É, também, uma travessia intelectual por inúmeras referências a obras, escritores e artistas, nacionais e internacionais trazidas pela esfinge Adelaide, como quem brinca generosamente conosco, abrindo uma rota para reflexão em cada página.

Três dos cinco personagens que apresentam Luísa a nós viveram faces de um romance que, tivesse sido unido pelo que houve de melhor neles, quem sabe ela teria vivido uma história de amor de verdade.

Ficando no quase, o livro nos presenteia com passagens sensíveis sobre Luísa, como quando Mário, seu ex-marido, conta sobre o dia em que ela disse: "demorei muitos anos para conhecer a serenidade", naquele momento da obra uma síntese do fim do conflito da protagonista por querer ser e viver mais do que uma certa mediocridade entenderia como ideal.

Ou, ainda, a depender do relato, poderia ser um momento final de paz da protagonista com seu desejado estado de solidão e a serenidade vinha para lhe dizer que querer estar sozinha, quem sabe sem nenhum dos cinco observadores, fosse o ideal.

Custo a acreditar, contudo, que essa frase seria a expressão de um desequilíbrio e de uma duvidosa paz interior, como acreditava Mário. Só nos cabe conjeturar, pois, para quem desconfia do relato alheio, saber quem é Luísa e o que ela queria, é uma tarefa impossível.

Com a reedição deste trabalho marcante, Maria Adelaide Amaral presenteia seus leitores e leitoras com a oportunidade —para uns de reencontro, para outras de encontro— com as faces contadas de Luísa.

Como cantou Milton Nascimento, "Maria, Maria é um dom, uma certa magia", um belo retrato da dramaturga. Saúdo a brilhante escritora, confreira imortal da cadeira nº 35 da Academia Paulista de Letras, mas sobretudo deixo meu abraço apertado para a amiga querida Maria Adelaide, parabenizando-a por esta belíssima obra.