A Nissan está empenhada em fazer o sedã compacto Versa ganhar participação no mercado brasileiro. A montadora promove a segunda atualização do carro em 2023, quatro meses após a última apresentação.

A geração atual foi lançada em outubro de 2020 em meio à pandemia de Covid-19. Sem carros para entregar devido a problemas de logística e fornecimento de peças, o volume de vendas foi baixo.

Em fevereiro, a montadora resolveu relançar o carro, que havia recebido atualização no sistema de emissões para se adequar à sétima fase do Proconve ( (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores).

Nissan apresenta linha 2024 do sedã compacto Versa - Divulgação

A mudança de agora segue o padrão global, com dianteira redesenhada e acréscimo de equipamentos. O motor não muda: o 1.6 flex (113 cv) segue conciliado ao câmbio automático do tipo CVT, que simula sete marchas.

Além da mudança visual, a marca afirma que o isolamento acústico foi reforçado. Todas as versões trazem seis airbags, controles de estabilidade, direção assistida, ar-condicionado e comandos elétricos para acionamento das travas e das janelas.

A central multimídia tem nova tela sensível ao toque, com oito polegadas. O painel de instrumentos também é digital e configurável nas opções mais equipadas.

O preço parte de R$ 105,2 mil na opção Sense, que tem rodas de liga leve com 15 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático), alerta de colisão frontal e assistente de partida em rampa.

Nissan Versa 2024 tem nova central multimídia - Divulgação

A versão Advance custa R$ 114,3 mil e traz carregamento sem fio para celular e rodas aro 16. Já o Versa Exclusive (R$ 126,6 mil) tem rodas maiores, com 17 polegadas, faróis em LED e ar-condicionado com regulagem automática de temperatura.

O modelo da Nissan é oferecido tanto para venda como para locação de longo prazo, com planos que incluem seguro e documentação. Os planos mensais custam por volta de R$ 2.500.

Maurício Greco, diretor de marketing da Nissan do Brasil, diz que os volumes de venda devem crescer devido a maior regularidade no fornecimento de componentes.

Por ser produzido no México, o Versa não teve acesso aos descontos promovidos pelo governo. Entre os concorrentes comercializados com desconto temporário estão o Volkswagen Virtus (a partir de R$ 110,9 mil com câmbio automático) e o Honda City sedã (R$ 114 mil na versão EX).