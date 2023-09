Em breve, o trio de modelos mais vendidos dos Estados Unidos estará à venda no Brasil. As primeiras unidades da picape Chevrolet Silverado estão a caminho do país, se juntando às igualmente gigantes Ford F-150 e RAM em diferentes versões.

A Opção da GM já entrou em pré-venda, com preço de R$ 520 mil na opção High Country. Os primeiros lotes estão esgotados, mas as entregas só ocorrerão entre o fim de 2023 e o início de 2024.

A Silverado tem feito sucesso em eventos ligados ao agronegócio, como a Expointer, realizada em Esteio (RS) no fim de agosto. A marca aproveitou a feira para reforçar sua presença no segmento de utilitários, com opções que incluem a compacta Montana, a média S-10 e a grande Silverado.

Primeiras unidades da picape Chevrolet Silverado serão entregues entre o fim de 2023 e o início de 2024 - Divulgação

Grande mesmo. São 5,91 m de comprimento e 3,79 m de entre-eixos, o maior do segmento. Vale dizer que somente a distância entre as rodas dianteiras e traseiras equivale ao tamanho do antigo Chevrolet Celta.

O motor 5.3 V8 é associado ao câmbio automático de 10 marchas, que também equipa a concorrente Ford F-150. No caso da Silverado, a GM afirma ter trabalhado para aumentar a eficiência e reduzir o consumo de gasolina.

Um dos recursos é o DFM, sigla em inglês para gerenciamento dinâmico do combustível. O sistema entende a necessidade de potência e define quantos dos oito cilindros estarão em atividade.

Mas é impossível transformar um veículo desse porte em algo econômico sem o auxílio da eletrificação. A GM oferece a Silverado híbrida e terá uma 100% elétrica no mercado americano, mas ainda não confirmou a chegada dessas opções ao Brasil.

Até o momento, todas as picapes grandes à venda no Brasil têm motor V8, seja a gasolina ou a diesel —como é o caso das opções 2500 e 3500 da linha RAM, que exigem habilitação categoria C.

A Silverado se enquadra na categoria B, a mesma dos carros de passeio. Essa possibilidade aumentou as vendas no segmento, que responde por 50% dos emplacamentos no Brasil na faixa de preço que vai de R$ 450 mil a R$ 600 mil, segundo a GM.

Ou seja, as picapes gigantes vendem mais que sedãs de alto luxo e cupês esportivos no mercado nacional. A razão está no campo: esses são os carros premium do agronegócio, comumente encontrados na região Centro-Oeste e no interior de São Paulo.

Para justificar o preço, a GM colocou todos os itens disponíveis em seu catálogo na Silverado High Country. Todos os assentos têm ventilação e aquecimento —inclusive os traseiros, que acomodam bem três ocupantes. Há ainda diferentes zonas de temperatura na frente e atrás.

O pacote de segurança inclui seis airbags, leitores de faixa e sistema de frenagem autônoma. Há ainda o OnStar, sistema de monitoramento que pode acionar socorro de forma automática em caso de acidente.

A tela do sistema multimídia tem 12,3 polegadas e permite acesso ao Google Built-in. O motorista pode acessar sua conta na plataforma sem que seja necessário parear o smartphone.

Nos EUA, tanto a Silverado como as concorrentes possuem versões de entrada bem mais simples do que as que chegam ao Brasil. São carros voltados para o trabalho, que garantem a manutenção do alto volume de vendas.

A líder de mercado Ford F-150 teve 654 mil emplacamentos no mercado americano em 2022, cálculo que inclui opções ainda maiores da Série F, com modelos que seriam considerados caminhões no Brasil.

A Silverado vem em segundo (513,4 mil licenciamentos), seguida pela linha RAM (468,3 mil). Somadas, essas 1,64 milhões de unidades comercializadas equivalem a 77,4% de todo o mercado automotivo brasileiro no ano passado, incluindo ônibus e caminhões.