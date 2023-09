O hatch compacto Peugeot 208 volta a ter um motor turbinado entre as opções disponíveis no Brasil. As novas versões chegam às lojas nesta sexta (15).

O hatch recebe o 1.0 turbo flex (130 cv) desenvolvido pelo grupo Stellantis. Essa opção já estava disponível nos SUVs Pulse e Fastback, ambos da Fiat. Por ser mais leve, o modelo de origem francesa apresenta números melhores de desempenho e consumo.

Segundo a Peugeot, as novas versões do 208 podem ir do zero aos 100 km/h em 9,2 segundos. O câmbio é sempre automático do tipo CVT, que simula sete marchas.

Peugeot 208 recebe motor 1.0 turbo na linha 2024; série especial Style tem rodas aro 17 - Divulgação

Os preços começam em R$ 100 mil na versão Allure, que é equipada com quatro airbags, ar-condicionado, direção com assistência elétrica, sistema multimídia que se conecta a smartphones e rodas de liga leve aro 16.

A opção mais equipada é a Griffe (R$ 115 mil), que acrescenta airbags tipo cortina, teto panorâmico, carregamento do celular por indução, painel digital com efeito 3D e sistema Adas. Essa é a sigla em inglês para o pacote de segurança que inclui sensores de faixa (emitem sinais e corrigem a direção caso o veículo ameace invadir a pista ao lado) e controle adaptativo de velocidade.

Há também a série especial Style (R$ 110 mil), equipada com rodas aro 17 e acabamento com detalhes em azul, entre outros itens.

Além de oferecer um melhor desempenho, o novo motor 1.0 turbo flex ajudou a marca francesa a obter desconto na alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). O benefício faz parte do programa Rota 2030, que concede bonificações quando há melhora na eficiência energética dos veículos.

Peugeot 208 turbo tem lanternas traseiras ligas por uma moldura pintada de preto com efeito brilhante - Divulgação

O primeiro contato com o 208 turbo aconteceu no autódromo Capuava —uma pista estreita e com muitas curvas, localizada na cidade de Indaiatuba (interior de São Paulo). Nessa condição, o carro se destacou pelo bom comportamento dinâmico, que sempre foi característica dos compactos da marca francesa.

O hatch também mostrou disposição nas retomadas, embora ainda seja necessário um teste no mundo real para conhecê-lo de fato. Mas certamente seus resultados serão melhores que os alcançados pela opção equipada com motor 1.6 flex (116 cv), lançada em 2021.

Outro ponto positivo é a posição ao volante, mais esportiva do que a encontrada em concorrentes como Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Volkswagen Polo. O motorista vê o quadro de instrumentos por cima do volante, que fica em posição mais baixa do que o usual.

Entretanto, essa configuração não favorece os ocupantes do assento traseiro. Há pouco espaço para as pernas de quem viaja ali, principalmente se os ocupantes da frente tiverem mais de 1,70 metro de altura.

O teste rápido deixou claro que, apesar da perceptível melhora no desempenho em comparação às versões 1.6, o foco do Peugeot Turbo 200 —o número representa o torque em Newton-metro— está na eficiência energética. A calibragem busca reduzir o consumo de combustível, seja gasolina ou etanol.

Na geração anterior, a Peugeot ofereceu o 208 GT equipado com motor 1.6 THP flex (173 cv). Esse era um esportivo de fato, equipado com câmbio manual de seis marchas. A sigla pode voltar no futuro, mas a Peugeot ainda não divulgou nada sobre esse retorno.

Quanto às atuais versões 1.6, que custam a partir de R$ 98 mil, a marca francesa diz que vão continuar em linha enquanto houver demanda no mercado. Motores sem turbo de maior cilindrada ainda são comuns no mercado, usados principalmente pelas japonesas Honda, Nissan e Toyota.

A linha 208 tem ainda opções 1.0 sem turbo (80 cv), cujos preços começam em R$ 76 mil.