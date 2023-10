Apesar do interesse do agronegócio, o segmento de picapes médias movidas a diesel não registra o crescimento esperado pelas montadoras.

Ao se comparar as vendas entre os meses de janeiro e setembro (86,7 mil unidades), há alta de apenas 0,6% nos emplacamentos em relação ao mesmo período de 2022. Os dados são da Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos).

No mesmo período, o segmento de comerciais leves –que engloba esses utilitários– registrou crescimento de 17%. A explicação para esse bom resultado também passa por picapes, mas os destaques são os modelos compactos (Fiat Strada, Volkswagen Saveiro e Chevrolet Montana) e grandes (linha RAM e Ford F-150).

Ford Ranger Limited V6 é a versão mais equipe da picape - Divulgação

Entre as médias, o único avanço vultoso é o registrado pela Ford Ranger, que acumula alta de 31,7% nos licenciamentos no acumulado de 2023. Entre janeiro e setembro, foram comercializadas 13,2 mil unidades.

A nova geração tem atingido números expressivos desde seu lançamento, no início do segundo semestre. Em setembro, ultrapassou a Chevrolet S10 e ficou na segunda posição, com 1.890 unidades emplacadas. Segundo a montadora, o modelo chegou ao primeiro lugar em Brasília e nas capitais Goiânia (GO), Palmas (TO) e Aracaju (SE).

A liderança nacional segue com a Toyota Hilux, que cresceu somente 0,7% na comparação dos acumulados de 2022 e 2023. De janeiro a setembro, foram emplacadas 34 mil unidades.

Os resultados mostram que o consumidor quer renovação de produtos. A Ranger evoluiu, e as vendas corresponderam.

Enquanto isso, as concorrentes seguem com novas versões e atualizações leves sobre modelos longevos. Esses movimentos são suficientes apenas para manter os números, sem grandes avanços. É pouco em um segmento cujos preços ultrapassam os R$ 300 mil.

Outro fator é o interesse despertado por novidades de menor porte como a RAM Rampage, que está no início das vendas e deve conquistar uma boa fatia de mercado até o fim deste ano. Com versões a gasolina e a diesel, vai "roubar" clientes de opções que estão defasadas.

As próximas picapes médias que serão atualizadas são Chevrolet S10 e Mitsubishi L-200, que devem estrear no Brasil no início de 2024.

Ipiranga lança versão aditivada do diesel R5

A distribuidora Ipiranga lançou a primeira versão aditivada do diesel R5, que agora faz parte da linha Ipimax. Por enquanto, as vendas são restritas a clientes empresariais da região Sul.

"Além da mistura adicional obrigatória de 12% de biodiesel, responsável por uma redução de 15% das emissões de gases do efeito estufa, o diesel R5 é um produto composto também por 5% de diesel verde, de origem vegetal", diz o comunicado divulgado pela empresa.

A Ipiranga afirma que o preço é similar ao do Ipimax Diesel S10.