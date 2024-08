A General Motors apostou pesado nos carros 100% elétricos, mas a realidade de mercados globais tem feito a empresa rever os planos. A transição energética continua sendo uma prioridade da montadora, mas os veículos híbridos tendem a se tornar protagonistas —principalmente no Brasil.

O novo discurso foi apresentado no país na última semana, durante a apresentação do SUV Chevrolet Blazer EV. No evento realizado em São Paulo, Santiago Chamorro, presidente da GM na América do Sul, falou sobre o convívio das diferentes tecnologias.

GM apresenta Chevrolet Blazer EV no Brasil - Divulgação

O executivo afirmou que a TV não matou o rádio e a internet não matou a TV. "É isso que os carros elétricos representam", afirmou Chamorro.

Ou seja, a ideia da montadora é manter opções a combustão no portfólio global. Serão veículos prioritariamente híbridos, com possibilidade de consumir etanol no Brasil. Essas opções estão incluídas no ciclo de R$ 7 bilhões em investimentos, previsto para terminar em 2028.

Os 100% elétricos seguem nos planos, com o Blazer EV estreando no país ainda em agosto. Trata-se de um SUV de luxo bem desenhado, com preço estimado entre R$ 450 mil e R$ 550 mil. A lista de concorrentes traz o Porsche Macan elétrico (a partir de R$ 560 mil) e o BYD Tan (R$ 536 mil).

Será um modelo de vendas limitadas, tanto pelo valor como por chegar em pequenos lotes. A autonomia homologada no Brasil é de 450 km, mas a montadora estima que o SUV possa percorrer até 600 km com uma carga completa.

Segundo a fabricante, o Blazer EV tem 347 cv e pode ir do zero aos 100 km/h em 5,8 segundos. A lista de itens de série traz teto panorâmico, rodas aro 21 e tela de 17,7 polegadas para o sistema multimídia.

A GM terá mais um SUV 100% elétrico: o Equinox EV, que deve chegar às lojas no último trimestre. Ao todo, a montadora fará seis lançamentos no Brasil em 2024, já incluindo a minivan Spin e a renovação da linha S10/Trailblazer.

Contudo, o grande ano para a fabricante americana no Brasil será 2025: a empresa vai completar 100 anos de atuação no Brasil em janeiro.