A média diária de vendas de veículos leves e pesados atingiu o melhor resultado do ano em agosto. O mês terminou com 10,8 mil emplacamentos por dia útil, somando 237,4 mil modelos zero-quilômetro no total. Os dados têm origem no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Com o resultado, a comercialização de carros, ônibus e caminhões chega a 1,62 milhão de unidades no acumulado do ano, com crescimento de 13,3% em relação ao mesmo período de 2023. Os números têm animado os concessionários, que apontam a melhora da oferta de crédito como principal fator da retomada. Contudo, muitos ainda esperam por taxas menores.

Fiat bate recorde de vendas em agosto, com mais de 16 mil unidades emplacadas - Divulgação

Uma pesquisa feita pelo portal OLX mostra que 64% dos entrevistados que pretendem adquirir seu primeiro carro –seja novo ou usado– irão precisar de financiamento para fechar o negócio. Dentro desse grupo, 44% afirmam aguardar por melhores condições de pagamento. Foram ouvidos 500 consumidores em potencial.

Segundo a Anef (Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras), a liberação de crédito para financiamento chegou a R$ 127,3 bilhões no primeiro semestre, uma alta de 33,2% em relação ao mesmo período de 2023.

"Ainda temos um longo caminho de retomada a percorrer, o mercado está 31% abaixo de seu melhor momento", disse José Maurício Andreta Júnior, presidente da Fenabrave (federação que reúne os distribuidores de veículos), se referindo aos resultados atingidos em 2012.

Durante o congresso da entidade, realizado em agosto, o executivo defendeu a criação de um programa de renovação de frota para acelerar a descarbonização e as vendas.

Com um ano de poucos feriados prolongados, há a expectativa de que o resultado de agosto ao menos se repita nos próximos meses, que seguirão impactados pelas vendas para frotas. É o que explica a primeira colocação da picape Fiat Strada. O modelo, que é classificado como veículo comercial leve, teve 16,4 mil unidades vendidas no último mês, melhor resultado de seus quase 30 anos de história.

Entre os carros de passeio, o modelo mais comercializado foi o hatch compacto Volkswagen Polo, que chegou a 14,3 mil licenciamentos. A terceira colocação coube ao Chevrolet Onix, com 9.000 emplacamentos.

Os líderes do mercado estão em uma faixa de preço que oscila entre R$ 85 mil e R$ 120 mil, a depender da versão e dos opcionais adicionados. A participação de mercado desse recorte de valores tende a crescer ao longo do último quadrimestre, que terá a chegada de novos modelos.

A lista de lançamentos inclui a renovação do Peugeot 208 e o novo Citroën Basalt, ambos do grupo Stellantis. Ambos deverão custar pouco menos de R$ 100 mil em versões com motor 1.0 flex sem turbo, mas equipadas com ar-condicionado, direção com assistência elétrica e sistema multimídia. É o novo patamar dos antigos modelos populares.