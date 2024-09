O primeiro carro 100% elétrico da Kia no Brasil é feito na China e aproveita a tecnologia de baterias desenvolvida pela BYD. Apesar disso, os concorrentes não são os seus conterrâneos. O EV5 quer disputar mercado com os europeus Volvo XC40 (a partir de R$ 342.950) e BMW iX1 (R$ 359.950).

O posicionamento entre marcas premium é estratégico. No Brasil, a marca sul-coreana vai vender os modelos que não queimam combustível como veículos de luxo, enquanto os híbridos seguem como carros de maior volume.

"Muitas montadoras anunciaram a virada total para os elétricos, mas voltaram para os motores a combustão. A Kia teve o cuidado de não fazer essa virada e manteve o centro de pesquisas desenvolvendo outras alternativas", diz José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors no Brasil.

SUV elétrico Kia EV5 tem 4,62 metros de comprimento - Divulgação

Essas alternativas incluem os modelos híbridos flex, que estão sendo desenvolvidos na Coreia do Sul. As motorizações que combinam etanol, gasolina e eletricidade serão utilizadas tanto pela Kia como pela Hyundai, que fazem parte do mesmo grupo industrial.

Para justificar a estratégia —e o preço sugerido de R$ 399.990–, o EV5 é maior que os rivais e tem acabamento bem cuidado, com uso de materiais reciclados nas forrações. O interior é austero como o dos modelos da Volvo, sendo bem diferente da profusão de cores e texturas de modelos chineses.

Os bancos dianteiros do Kia têm ajustes elétricos e sistema de aquecimento. Os mostradores estão em uma tela única que engloba o quadro de instrumentos e a central multimídia, que é fácil de operar.

Alguns comandos foram incorporados a uma barra sensível ao toque instalada no meio do painel. A solução lembra o BMW iX (R$ 699.950), SUV elétrico mais luxuoso da marca alemã.

O desenho também é trabalhado à moda europeia, com linhas retas e faróis triangulares que, de tão pequenos, nem parecem estar ali. A tecnologia LED permite essas ousadias.

O EV5 traz ainda teto solar panorâmico e bancos traseiros com ajuste de inclinação do encosto. Há bom espaço para pernas e cabeça dos ocupantes que viajam na segunda fila, mais indicada para duas pessoas.

O motorista sabe que o motor foi ligado ou desligado por meio de avisos gráficos e sonoros. Fora isso, o silêncio impera na cabine.

A potência, entretanto, não se destaca: são 217 cv, enquanto o Volvo XC40 tem, no mínimo, 238 cv. Para compensar, o EV5 oferece boa autonomia.

De acordo com os dados homologados pelo Inmetro, é possível rodar 402 km com uma carga completa das baterias do Kia, que tem capacidade de 88 kWh. Como a medição oficial feita no Brasil é mais pessimista que a asiática, é possível projetar um alcance urbano próximo de 500 km.