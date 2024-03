The New York Times

Se o Joe Biden que apareceu para entregar o discurso do Estado da União no início do mês for o mesmo Joe Biden que aparece para o restante da campanha, você não terá mais aqueles comentaristas fracos sugerindo que ele não está apto para concorrer à reeleição. Esperamos que ele faça isso.

Mas isso não é a única coisa da noite daquele discurso que espero que Biden mantenha. Até agora, a equipe de Biden tem sido mais firme ao atacar a ameaça de Donald Trump à democracia do que ao defender a incumbência de Biden. Isso reflete um problema estranho que eles enfrentam.

Por praticamente qualquer medida, exceto os preços dos alimentos, Biden está presidindo uma economia forte —mais forte, de longe, do que a maioria dos países comparáveis. Como Noah Smith observou, a economia de Biden parece muito melhor do que o "Amanhecer na América" de Ronald Reagan: o desemprego é mais baixo, a inflação é mais baixa, as taxas de juros são mais baixas, os retornos do mercado de ações são melhores.

Mas os americanos sentem o contrário. Uma pesquisa do Times/Siena apontou que 74% dos eleitores registrados classificaram a economia de "ruim" ou "regular". Por uma margem de 15 pontos, os eleitores disseram que as políticas de Trump os ajudaram pessoalmente. Por uma margem de 25 pontos, eles disseram que as políticas de Biden os prejudicaram pessoalmente.

Os eleitores parecem lembrar do final do terceiro ano de Trump, quando a economia estava forte, e não da calamidade total de seu quarto ano, quando sua resposta à Covid-19 foi caótica e a economia estava congelada. Em novembro de 2020, o desemprego era de 6,7% e Trump acabara de transformar uma celebração na Casa Branca em um evento de supertransmissão do vírus. Os republicanos que dizem que os americanos deveriam perguntar se estão melhores do que estavam há quatro anos devem ter cuidado com o que desejam.

Mas Biden está em uma situação difícil. Você não quer concorrer à reeleição dizendo aos eleitores que eles estão errados e que a economia é realmente ótima. Nem pode concorrer à reeleição dizendo aos eleitores que eles estão certos e que a economia está ruim. Biden muitas vezes pareceu um pouco inseguro sobre o que dizer sobre seu próprio histórico. No discurso do Estado da União, ele descobriu.

"Assumi o cargo determinado a nos levar por um dos períodos mais difíceis da história da nação", disse Biden. "Nós conseguimos. Em mil cidades e vilarejos, o povo americano está escrevendo a maior história de retomada nunca contada."

O refrão de Biden sobre a retomada americana é afiado. Ele faz duas coisas simultaneamente. Ele lembra aos eleitores que há algo do qual a América está se recuperando —ou seja, as desordens da pandemia e o estilo de gestão selvagem e errático que Trump trouxe para ela— e permite a Biden apontar para o progresso sem declarar vitória. É a mensagem certa para um incumbente: coisas boas estão acontecendo. Vamos continuar.

Ele também descreve a maneira como a equipe de Biden realmente imagina um segundo mandato. Quando conversei com autoridades do governo nas semanas que antecederam o Estado da União, fiquei impressionado com quantos me disseram que a principal prioridade de um segundo mandato era concretizar as realizações legislativas do primeiro.

O histórico de Biden é atipicamente tangível: a Lei de Investimento em Infraestrutura e Empregos, a Lei de Redução da Inflação e a Lei Chips e Ciência são todas baseadas em construir coisas reais no mundo real. É um trabalho lento que leva tempo —tempo demais, se formos honestos.

E então há a parte da economia que ainda deixa as pessoas furiosas e é inegavelmente pior do que quando Biden assumiu o cargo: os preços. Biden anunciou uma série de políticas concretas para reduzir os preços. Um crédito tributário temporário para dar alívio hipotecário aos americanos enquanto esperam que as taxas de juros baixem. A eliminação das taxas de seguro de título em hipotecas apoiadas pelo governo federal. Expandir o poder do Medicare para reduzir os preços dos medicamentos.

Mas ele poderia ir mais longe. Tyler Cowen, um economista e colunista da Bloomberg, está certo quando diz que a fraqueza da agenda econômica de Biden é que "tem muitos gastos, mas muito pouca desregulamentação".

Mesmo que Biden vença, é muito provável que enfrente um Senado republicano em 2025. Gastar mais dinheiro será difícil. Mas o dinheiro que ele já está gastando irá mais longe, mais rápido, se ele cortar a burocracia que torna tão difícil construir casas, estradas, fábricas e infraestrutura energética. Isso requer uma agenda de desregulamentação que pode ser difícil de vender para partes da coalizão democrata, mas talvez, apenas talvez, seja possível como parte de um acordo com os republicanos.

Biden é experiente em falar sobre a ameaça que Trump representa para a democracia. Claramente, é isso que o motiva nesta campanha. Mas ele, não Trump, é o atual presidente, e falta a Biden um quadro simples para contar a história de sua Presidência —um que equilibre o que ele alcançou com o que os americanos ainda consideram não resolvido, e que lembre os eleitores do que ele herdou enquanto ainda apresenta uma visão de para onde está indo.

"Transformar contratempos em recuperação", disse Biden no Estado da União. "É isso que a América faz."

É uma boa mensagem. E tem o benefício adicional de ser verdadeira.