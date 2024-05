Em 2022, nós, integrantes da direita brasileira, fizemos um esforço, um enorme sacrifício em prol da democracia, e votamos em Lula e no PT.

Fazendo um favor ao país, nós, os conservadores de apartamento, chegamos a um acordo de que, vá lá, Bolsonaro seria uma ameaça à democracia.

Com a situação sob controle, a direita vê que é hora de criar uma oposição robusta para combater a ascensão da esquerda e suas políticas públicas que acabam com as regalias dos privilegiados. Isso só será possível com a chegada de novos conservadores, cheios de novidades e frescor.

É por isso que nós, políticos, colunistas e frequentadores de saunas de clubes de elite, clamamos pela construção de uma nova direita, mais civilizada, que come de garfo e faca e fez faculdade no exterior.

Precisamos de um bolsonarismo moderado. De golpistas democratas. Radicais contidos. Violentos pacíficos.

Precisamos de discurso de ódio moderado. De criminosos honestos. Dos misóginos feministas. Do genocídio empático. Que salva vidas deixando morrer poucas 700 mil.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flávia Boggio de 1° de maio de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Precisamos dos conservadores progressistas. Do genocídio contido. Do narcisista modesto e do pilantra honesto.

Precisamos da pandemia que seja uma gripezinha. De alguém que fuzila carinhosamente a "petralhada". Que só não estupra carinhosamente porque é feia. Que crê na ciência com negacionismo. Que apoia o golpe para o Brasil não virar Venezuela. Que defende o fim da mamata para manter a mamata. Que protege criança com "pintou um clima".

Precisamos ameaçar a democracia de forma democrática. Dos radicais prudentes. De trambiqueiros que seguem as leis. De um Ministério do Meio Ambiente que desmata. De um Ministério da Família que odeia mulheres e crianças. De um Ministério da Educação liderado por um descivilizado. De um Ministério da Saúde liderado por um paraquedista.

Precisamos de um filósofo acadêmico astrólogo. Um empresário bem-sucedido com superfaturamento de chocolate.

Precisamos de uma invasão da praça dos Três Poderes. Uma tentativa de golpe que era só excursão de idosos. Uma manifestação legal que inclui defecar em patrimônio público.

Precisamos de uma direita conservadora que finge lutar por equilíbrio, mas, no fundo, quer manter conservados os nossos privilégios. Precisamos do fascismo moderado.