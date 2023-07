Já faz vários anos que um dos principais youtubers da música sertaneja é Dudu Purcena. Ele é dono do canal Alma Sertaneja no YouTube, com 402 mil inscritos, e também ativo em várias redes sociais. Dificilmente um fã de música sertaneja não conhece Dudu. Na semana passada ele publicou um vídeo intitulado "Cante igual a todo mundo e seja sucesso (voz padrão do sertanejo atual)", que causou rebuliço.

No vídeo, Dudu explora, com muito bom humor, os padrões do canto da música sertaneja atual. Na sua opinião, há uma forma de cantar que surgiu com Jorge, a primeira voz da dupla com Mateus, que foi se banalizando no gênero.

Imagem do influenciador Dudu Purcena, que fala sobre música sertaneja em suas redes - @dudupurcena no Instagram

Jorge canta com um certo tom anasalado, certa sujeira na voz, misturada com uma articulação um tanto problemática, especialmente nos shows ao vivo. Mas a crítica não é dirigida ao canto de Jorge, mas a banalização que a influência de seu canto foi trazendo na música sertaneja.

Jorge e Mateus fazem parte da primeira geração universitária, aquela que começou ali por volta de 2005. Recentemente a dupla comemorou 18 anos de carreira, ainda pujante. Sua influência na música sertaneja foi evidente durante anos e o canto de Jorge marcou época. E banalizou-se, segundo Dudu. Geração após geração, foi se vulgarizando, transformando a cópia da cópia do canto de Jorge em mero pastiche convencional.

Em seu vídeo, Dudu Purcena, que também é cantor e já teve carreira musical antes de se destacar como um dos principais youtubers da música sertaneja, mostra os diversos tiques que cantores atuais fazem ao plagiar e deturpar o canto de Jorge, levando-o à máxima idiossincrasia.

O vídeo, pelo bom humor mordaz, é imperdível. A crítica de Dudu nos ajuda a pensar não apenas o padrão de canto no sertanejo atual, mas também o lugar da crítica da música no mundo da internet.

Dudu faz parte da segunda geração de críticos que surgiram no mundo digital nos anos 2000. Inicialmente, e em paralelo ao surgimento do sertanejo universitário, surgiram blogueiros como André Piunti, do blog Universo Sertanejo, e Marcus Vinicius Bernardes, Blognejo, ambos criados em 2007. Piunti e Bernardes foram referências fundamentais dos primórdios da internet banda larga no mundo sertanejo, e seguem atuando até hoje.

Dudu Purcena criou o Alma Sertaneja em 2016, apostando em vídeos no YouTube. Nascido em Quirinópolis, interior de Goiás, hoje ele é referência no meio.

Há não muito tempo, a crítica musical era exercida quase que exclusivamente em jornais e revistas. Hoje não é mais assim. Embora ainda existam analistas que escrevem no sistema tradicional, como este próprio colunista, a verdade é que houve um claro deslocamento do lugar de autoridade da crítica para o mundo digital.

E assim, tanto na internet quanto no mundo fora dela, Dudu Purcena é muito influente. Seus 909 vídeos já publicados foram assistidos mais de 70 milhões de vezes, e refletem a fama e o respeito que Dudu conseguiu.

Sua importância na cena fez com que o youtuber se tornasse íntimo de vários artistas. Dudu já cantou com Zezé Di Camargo, frequentou sua casa e entrevistou-o para seu canal. Já participou de gravação de DVD na casa de Gusttavo Lima. Já ganhou beijos de Maiara e Maraísa.

Apesar de toda respeitabilidade que obteve até entre os maiores artistas do sertanejo, Dudu nunca se furtou de exercer seu papel de crítico. Por sua independência, foi até bloqueado no Instagram por Zezé por criticar certas atitudes do cantor. A atuação de Dudu faz a gente relativizar os argumentos mais simplórios acerca da crítica de música sertaneja no Brasil.

É muito comum ouvir, especialmente entre as mais inteligentes cabeças de Rio de Janeiro e São Paulo, a frequente simplificação do público e crítica do gênero sertanejo, como se todas as pessoas do meio fossem meros bovinos receptores de canções produzidas em massa.

Quem vê o vídeo de Dudu percebe que isso está muito longe da verdade. Sua atuação deixa claro que, mesmo dentro da música sertaneja, há tensões e questionamentos.

Em seu vídeo não sobra para ninguém. Há críticas aos empresários, que não entendem nada de música, artistas preguiçosos, que só seguem modelos de sucesso já constituídos, sem buscar inovar, e até ao próprio público, que vem aceitando determinado padrão sem maiores problematizações.

Dudu não passa pano para ninguém. Esse é o papel do verdadeiro crítico, que ele exerce com maestria, sempre de bom humor e afeto para com seu objeto. A tomar como referência o trabalho do youtuber, a crítica musical não perdeu nada em migrar para a internet.