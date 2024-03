São Paulo

O Chega, partido de extrema direita de Portugal, foi o grande vitorioso no pleito do último domingo (10). A sigla saltou de 12 para 48 deputados, quadruplicando sua representação. Deve, porém, ficar fora do governo. É que a coalizão de centro-direita que deverá ser convidada a formar o próximo governo promete excluir os extremistas das negociações. Vamos torcer para que consiga. Extremismo e democracia são duas coisas que não combinam muito bem.

De todo modo, é importante notar que, na ecologia das extremas direitas, a variante que prevalece na Europa Ocidental é menos tóxica que suas congêneres das Américas e do Leste Europeu. O "menos tóxica" aqui está, ao menos para mim, longe de significar aceitável. A pauta dessas legendas é anti-Europa, anti-imigração e anti-Islã. Elas fazem apelos vagos aos "valores tradicionais" e dão pouca ênfase à agenda ambiental, quando não a combatem abertamente.

O líder do partido político de ultradireita Chega, André Ventura, após o resultado das eleições em Portugal - Pedro Rocha - 10.mar.24/Reuters - REUTERS

Mas, como observou Adam Przeworski, em artigo recente publicado pela Folha, esses partidos não violam as regras básicas da democracia. Giorgia Meloni, a premiê da Itália, que pertence a uma legenda com origens no fascismo, não cruzou nenhuma linha vermelha. Até moderou seus apetites anti-Europa. Na mesma linha vão outras agremiações extremistas que obtiveram importantes ganhos eleitorais nos últimos tempos, como o PVV do holandês Geert Wilders, os Democratas Suecos, o FPO austríaco, o SVP suíço e a RN francesa, de Marine Le Pen.

É um contraste gritante com Trump e Bolsonaro, que se envolveram em tentativas violentas de insurreição. É uma discrepância também com Viktor Orbán, o premiê húngaro que aprimorou a tecnologia da erosão democrática.

O porquê da diferença é uma questão em aberto. Acho que tem a ver com o grau de maturidade das instituições, mas não é só. Já que não conseguiremos acabar com a extrema direita, seria bom saber o que a faz não conspirar contra a democracia.