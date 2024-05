Washington finalmente agiu para oferecer nova ajuda à Ucrânia. O apoio militar adicional para a Ucrânia foi motivo de debate por meses no Congresso dos Estados Unidos. No final, o presidente da Câmara, Mike Johnson, levou a questão a votação, a proposta foi aprovada por uma margem de 311 a 112, e novas armas e dinheiro americanos estão a caminho da Ucrânia. O plano acordado também prevê gastos com segurança para Israel e Taiwan, mas é os quase US$ 61 bilhões para a Ucrânia que farão a maior diferença no curto prazo.

Esse dinheiro ajudará a Ucrânia a pagar por munições do sistema de defesa aérea Patriot, munições de artilharia, drones, armas contra drones e mísseis que podem ser disparados de aviões de combate. É o primeiro envio de dinheiro para a Ucrânia autorizado pelo Congresso desde dezembro de 2022 e o maior pacote de ajuda única que Kiev receberá desde o início da guerra.

Militar opera arma antiaérea Patriot, uma das mais avançadas do mundo, em exercício no aeroporto de Varsóvia, na Polônia - Janek Skarzynski - 17.mai.23/AFP

Alguns dos sistemas de armas e munições já estão chegando às linhas de frente. Os EUA também ajudaram de outras maneiras. Mesmo antes de a ajuda ser aprovada, o Pentágono silenciosamente enviou um novo sistema de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, que suas tropas rapidamente usaram contra uma base aérea russa na Crimeia e tropas russas na região de Donbass.

Menos comentado é um elemento do novo pacote que ajuda a Ucrânia e prejudica financeiramente a Rússia. A chamada Lei de Reconstrução da Prosperidade Econômica e Oportunidade para os Ucranianos, incorporada ao pacote de ajuda maior, permite que o governo de Joe Biden apreenda ativos estatais russos congelados nos EUA e os utilize para ajudar a Ucrânia.

Antes de dar luz verde a isso, Biden quer ter certeza de que os aliados europeus e outros membros G7 estão de acordo. Se concordarem que a ação é legal sob o direito internacional, isso poderia significar mais US$ 5 bilhões em ajuda para a Ucrânia retirados diretamente dos ativos do banco central russo. Enquanto isso, a União Europeia já está reservando lucros extraordinários gerados a partir dos ativos russos congelados na Europa, o que poderia dar à Ucrânia mais € 3 bilhões por ano.

A Ucrânia precisava dessa ajuda. Dezesseis meses de inação do Congresso deixaram suas forças exaustas com falta de munições de artilharia e defesa aérea necessárias para deter os avanços recentes da Rússia ao longo das linhas de frente e seus ataques com drones e mísseis contra cidades ucranianas.

Essa escassez permitiu que as forças russas conquistassem cerca de 350 km² de território ucraniano nos últimos quatro meses, incluindo a cidade estrategicamente valiosa de Avdiivka em fevereiro. O medo de que a Rússia estivesse se preparando para uma grande ofensiva por mais território ucraniano levantou o espectro, em Kiev e em Washington, de que um grande avanço poderia deixar a Ucrânia à beira da derrota militar até o final deste ano.

Essa última onda de apoio material dos EUA torna isso muito menos provável. E se a Ucrânia puder construir novas fortificações ao longo da linha de frente e garantir os sistemas de defesa aérea de que precisa para proteger suas cidades e infraestrutura energética, apesar da escassez desses suprimentos criada pela guerra no Oriente Médio, ela pode estabilizar sua posição defensiva até 2025.

Mas enquanto a tentativa de Washington de fechar a lacuna de munições entre Ucrânia e Rússia pode restaurar o impasse estabelecido no final do ano passado, não fará a Ucrânia voltar ao ataque. Isso porque Kiev tem outro problema no campo de batalha que seus aliados podem fazer pouco para resolver: a escassez de soldados.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Uma nova lei, que o presidente Volodimir Zelenski assinou relutantemente no início do ano, reduziu a idade de mobilização militar de 27 para 25 anos. Também reduz o número de isenções do serviço e estende o tempo que os soldados podem ser ordenados a servir. Isso ajudará se as novas tropas puderem ser treinadas efetivamente e rapidamente implantadas. Mas não mudará, por si só, o jogo a favor da Ucrânia.

Além disso, este provavelmente é o último pacote que a Ucrânia pode esperar de Washington até depois da eleição presidencial de novembro. Se Donald Trump vencer essa eleição, Kiev pode se ver completamente isolada de ajuda futura. Mesmo se Biden vencer, a disposição pública dos EUA para fornecer futuros pacotes de ajuda de US$ 60 bilhões será limitada. Enquanto isso, a Rússia tem muitos mais jovens que pode lançar na "máquina de moer carne" do campo de batalha.

O pacote de ajuda dos EUA fornece uma linha de vida que pode manter os ucranianos na luta até o final de 2024. Isso dará aos amigos da Ucrânia na Europa mais tempo para produzir e entregar mais armas e munições. Também pode dar a Zelenski uma posição mais forte na mesa de negociações que finalmente encerra a guerra.

Mas é improvável que ajude a Ucrânia a evitar uma eventual partição que ceda à Rússia alguma terra ucraniana ilegalmente tomada em troca do futuro europeu que a maioria dos ucranianos ainda deseja. Essa é uma realidade dolorosa após mais de dois anos de guerra brutal.