O alvinegro Maycon perdeu gol feito em contra-ataque puxado por Yuri Alberto ao fim do primeiro tempo. O alviverde Breno Lopes perdeu gol feito em contra-ataque puxado por Endrick ao fim do segundo tempo.

Nos primeiros 45 minutos quase o zagueiro Gustavo Gómez fez gol de cabeça em cobrança de escanteio.

Nos últimos 45 minutos quase o zagueiro Gil fez gol de cabeça em cobrança de escanteio.

Maycon, do Corinthians, e jogador do Palmeiras durante partida pelo Campeonato Brasileiro, no Neo Quimica Arena - Carla Carniel/Reuters

Para efeitos da classificação do Campeonato Brasileiro, o 0 a 0 no Dérbi de poucas emoções ficou melhor mesmo para o Botafogo, que poderia ficar oito pontos à frente do Palmeiras e ficou dez.

Para o Corinthians, mesmo em casa, o empate serviu para somar mais um pontinho na luta contra o rebaixamento.

Para o favorito Palmeiras, os dois pontos subtraídos pesaram mais. Os anfitriões jogaram por uma bola e quase a tiveram. Os visitantes queriam mais, mas estavam em tarde pouco inspirada.

Dudu faz muita falta e fará até o fim da temporada, principalmente na Libertadores. Renato Augusto, poupado, faz mais falta ainda e assim será até o fim da temporada, às vezes sim, às vezes não, e o sim será na Copa Sul-Americana, enquanto durar.

Emocionante mesmo em Itaquera, com mais de 43 mil torcedores, foi o choro do menino Moscardo, 17, ao saber, no intervalo do clássico, que havia sido convocado para a seleção brasileira pré-olímpica.

Já houve Dérbis melhores. Oxi! Aliás, 0x0…

MUITA CALMA

Perdida a invencibilidade no Nilton Santos, o Botafogo terá duas próximas rodadas indigestas pela frente: o Atlético Mineiro, no sábado (16), no Terreirão do Galo, e o Corinthians, na sexta-feira (22), em Itaquera. Dois alvinegros, como o líder, com más campanhas, mas em busca de recuperação.

Hora de cabeça fria. Lembremos que em 2017, quando o Corinthians terminou o primeiro turno invicto, o time perdeu logo na primeira rodada do segundo, em casa, para o Vitória, para o Atlético Goianiense, na terceira, também em casa, e para o Santos, na quarta, fora.

Ainda assim teve equilíbrio para administrar a vantagem e chegar ao heptacampeonato. Fez 47 pontos dos 54 possíveis no primeiro turno e só 25 no segundo, mas o suficiente para ser campeão com três rodadas dê antecedência.

Muita calma nesta hora é a receita certa para Bruno Lage não cair do andaime. Botar o cargo à disposição está longe de ser o melhor caminho, embora Cláudio Caçapa possa ser…

BRUNO HENRIQUE JÁ

Fernando Diniz daria belo exemplo de flexibilidade se anunciasse a convocação de Bruno Henrique para enfrentar a Bolívia e o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Seria o melhor substituto possível para Vinícius Júnior, desconvocado por lesão e substituído por Raphinha.

O atacante rubro-negro está novamente exuberante e não há por que deixá-lo de fora. Poupar Neymar de fazer turismo em Belém e Lima seria sensata decisão também.

FOME DE VERBA

Enquanto o insaciável senador piauense Ciro Nogueira, presidente do PP, trama para fazer de gente dele ministro do Esporte e do Empreendedorismo e das Microempresas e do Diabo a Quatro, para açambarcar, de quebra, a Secretaria de Apostas, o deputado federal Felipe Carreras, imagine, do PSB-PE, ressentido com o afastamento da relatoria do Projeto de Lei das Apostas, negocia com a banca o menor imposto possível para ela.

Parece contraditório. E é. Mas depende do bônus.