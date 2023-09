Falar sobre sexualidade tem a ver com o jeito de ser no mundo, e não apenas com a prática do sexo em si.

Sob essa ótica, é muito importante a gente conversar sobre grupo de amigos, especialmente na fase da adolescência, momento em que a turma ganha um poder todo especial em nossa vida. E em nossas escolhas, sejam elas amorosas, sexuais, ou de qualquer outro nível, outra magnitude.

Ter um grupo de amigos é algo pra lá de saudável. A pessoa se sente pertencendo a algo, se sente valorizada, com companhia para o que der e vier, com campo para crescer e se divertir.

E quem não tem?

É comum se sentir todo ao contrário da primeira opção: a pessoa se sente sozinha e sem pertencer a nada, desvalorizada, sem companhia para qualquer atividade que seja, sem espaço para crescer e se divertir. E isso é muito ruim!

Grupo de amigos é importante, mas vale dosar as expectativas - Baba Images/Adobe Stock

O desafio nesta fase, no entanto, é grande, para ambas as opções.

Para quem pertence a um grupo de amigos, listo a seguir dois principais alertas a se levar em conta:

Mesmo que o grupo todo tenha um jeito de pensar e de agir, você pode e deve buscar a sua voz, a sua opinião, o seu jeito único de pensar e de agir. Mesmo que se oponha ao grupo. No quesito amoroso e sexual, significa que você pode e deve ouvir a sua voz interior sobre como e com quem viver as experiências a dois. E se não se sentir preparado para vivê-las? Então respeite o seu tempo, independentemente do que o grupo tenha a dizer sobre isso. Mesmo que você esteja superfeliz com o grupo, acreditando que essas são as pessoas com quem gostaria de manter a amizade pela vida inteira, é importante entender que cada relação interpessoal tem o seu lugar na nossa vida. Isso ajuda a equilibrar os poderes, especialmente do grupo. O que eu quero dizer aqui é que o grupo de amigos é o grupo de amigos, e não é o professor ou a professora, o pai ou a mãe, o médico ou a médica, ou qualquer outra pessoa que passe por sua vida. Parece simples entender isso, mas na prática muitas vezes a gente escorrega na compreensão. E vai, por exemplo, usar o método para evitar a gravidez que a amiga do grupo "recomendou", e não o que o médico ou a médica ginecologista prescreveu.

E para quem se sente não pertencendo a um grupo de amigos, listo agora dois alertas também:

Mesmo que você não pertença neste momento a um grupo, isso não quer dizer que você não tenha valor e que não possa encontrar, em algum momento, em breve ou não, pessoas que façam ressonância com você, com o seu jeito de ser, de pensar e de viver. O que isso tem a ver com a sexualidade, e com tudo o mais? Significa que você pode e deve ser como é, como gosta de ser, e que não precisa se moldar a nada, especialmente no quesito amoroso e sexual, para se encaixar em algum grupo pré-existente e que não combina com você. Olhe para outros lados, para outras pessoas, e procure estar com quem tem mais a ver com você. Mesmo que você esteja superinfeliz por não ter um grupo, lembre que o mundo é repleto de possibilidades. E que o poder de se sentir feliz está nas suas mãos: busque atividades que sejam possíveis fazer neste momento e que lhe tragam prazer, independentemente de ter um grupo ou não. Divirta-se com novas descobertas. Aposte na criatividade e curiosidade para conhecer novos universos, mesmo que seja uma pessoa mais tímida ou introvertida. Descubra o que puder, da forma mais confortável para você. E, nesse percurso, talvez você esbarre com quem gostaria de se aproximar com amizade. E também pode ser que esbarre (por que não?) com quem gostaria de viver o amor e o prazer.

Dito isso, encerro e deixo uma dica final: pra quem é superdescolado e cheio de amigos, que tal emprestar um pouco dessa alegria toda a quem você percebe que está por ali meio quieto, meio isolado, sem ter com quem conversar e se divertir?

Gentileza gera gentileza, e um mundo mais afetivo e amoroso tem tudo a ver com um mundo mais feliz, seja no amor, no sexo ou em qualquer outra instância da vida. Você não acha?

Até a próxima coluna!

E se você tem alguma dúvida, sugestão ou pergunta, mande para folhateen@grupofolha.com.br.