Não, não é fácil. Sim, é bem complexo lidar com a ereção quando se é jovem. Não só: há quem diga que também é complicado no mundo adulto. Especialmente quando entram em jogo questões emocionais, como medos e ansiedades das mais variadas.

E é disso que vamos falar hoje por aqui: das questões psicológicas em jogo na dificuldade masculina de ter e de manter a ereção, seja no mundo jovem, ou em qualquer outra fase da vida. Vamos lá?



Assim como ocorre no universo feminino, especialmente na fase de iniciação sexual, ou seja, nas primeiras vezes, no universo masculino também há medos, preocupações e ansiedades das mais variadas que podem atrapalhar tudo na hora H. Isso vale também para qualquer gênero e para qualquer forma de viver a sexualidade.



Os medos são cruéis com a gente. Ao sentir muito medo de como vai ser o desempenho sexual, por exemplo, o jovem pode entrar em um estado de ansiedade tão grande que isso, por si só, vai fazer com que o pênis não tenha ereção. Ou que, mesmo que ela ocorra, fique difícil de mantê-la.

Acontece assim: a ansiedade em excesso promove uma descarga grande de adrenalina no corpo, e ela é levada pela corrente sanguínea até o pênis, atrapalhando o mecanismo natural da ereção.

Problemas de ereção acontecem em qualquer idade e podem ter relação com a ansiedade - Tatyana Gladskih/Adobe Stock

Ou seja, as questões emocionais compõem uma orquestra que pode colocar tudo a perder. Claro que há pessoas que podem ter complicações físicas no mecanismo da ereção. Mas isso em geral ocorre com homens adultos em decorrência, por exemplo, de alguma doença que lesione os tecidos corporais (como a diabetes não tratada) ou outras questões, como o processo de envelhecimento. Bebida em excesso e cansaço também são outros elementos que podem atrapalhar o mecanismo físico da ereção, e isso em qualquer idade.



Mas quando estamos falando especificamente de mundo jovem, na maioria dos casos o que está em jogo é a questão emocional, e não a física. São os medos e as preocupações das mais variadas que levam a um estado de tensão e de ansiedade que só atrapalham a ereção.



Medo de quê? De uma infinidade de coisas: de não conseguir ter ereção, de não agradar quem está ao lado, de o sexo não ser bom o suficiente, de não saber lidar com isso tudo, entre outros medos mais.



E como lidar com isso? Vou repetir aqui o que já disse em várias colunas: não se cobrar demais é o primeiro passo para lidar com a maioria dos medos e das dificuldades sexuais. Entender que perder vez ou outra a ereção é algo que pode ocorrer com qualquer um, em qualquer idade, é mais um passo. E não ficar se sentindo péssimo caso isso ocorra é outro.



Sim, é bem difícil lidar com tudo isso, mas é importante pegar leve consigo mesmo para que o problema não se instale.



Outro dia eu disse em outra coluna que sexo tem a ver com aprendizado e treino. E que ninguém nasce sabendo tudo sobre sexo. Vale repetir aqui como dica para não se cobrar demais em relação a ter e manter a ereção na hora H, especialmente na fase de iniciação sexual.



Ou seja, vá devagar, fazendo do seu jeito, aprendendo aos poucos como lidar com suas emoções e sentimentos, e como lidar com seu corpo como um todo na hora do sexo. O seu prazer agradece!



Até a próxima coluna!



E se você tem alguma dúvida, pergunta ou sugestão, mande para folhateen@grupofolha.com.br.