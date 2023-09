A gente vive num mundo em que há regras e padrões para tudo, já falamos aqui outras vezes. Mas vale repetir quando o tema é desejo sexual, ou a vontade de fazer sexo. Será que há um padrão a seguir, uma regra? O que há de errado em quem não sente essa vontade?

Assunto polêmico hoje, tanto pelo fato de falar sobre sexo em si, como por tocar em um dos mitos da nossa cultura: a questão do sexo e do desejo sexual, que muitos acreditam que precisa estar sempre em alta, superaquecido, bombando.

Ter outros interesses além do sexo não é problema algum, em nenhuma idade - We-Vibe Toys/Unsplash

Sinto em dizer (ou talvez seja um alívio para muitos) que tudo isso é uma grande bobagem. Não há regra a ser seguida, ninguém precisa ter desejo sexual bombando para ser feliz, muito menos é obrigado a ter uma frequência sexual específica para viver bem a própria vida.

Claro que se a pessoa gosta de sexo e sente muito desejo, de forma espontânea e sem sofrimento, então que bom: isso vai fazer superbem, sim, para a vida como um todo, dar um colorido, afetar positivamente na qualidade de vida. Em qualquer idade.

Mas (e aí a gente precisa levar isso muito em conta) se você é uma pessoa com outros interesses, com desejo por viver outros prazeres, fazer outras coisas, e neste momento não se importa tanto assim com a vontade de fazer sexo, nem a tem, está tudo bem também.

Não é preciso se obrigar a nada, nem deve, para ser feliz e viver uma vida prazerosa. O prazer sexual é apenas um entre infinitos outros que podemos ter.

Claro também que se a pessoa sofre com a baixa de desejo (e esse sofrimento costuma ser mais comum na fase adulta, muitas vezes quando se busca entrar em um padrão a todo custo), é possível virar esse jogo e sentir mais vontade.

Como? Num primeiro momento, investigando o que faz com que o desejo não venha: medos, preocupações e vivências desagradáveis, por exemplo, tudo isso pode jogar baldes de água fria no desejo e no prazer. Lembrando que sempre que a gente tem um sofrimento emocional muito grande vale super a pena buscar um especialista para lidar melhor com isso (no caso, um psicólogo ou uma psicóloga).

No mundo adulto, a baixa de desejo costuma ter a ver também com questões hormonais (aí é o caso de investigar com o médico), estresse elevado, abuso de álcool e drogas ou outros dilemas. Sendo que, para tudo, há tratamento. Basta se encorajar e buscar ajuda, seja ela para a parte física e/ou emocional.

Resumindo: o que eu quero deixar de mensagem aqui é que não tem que ter nada, nem desejo, nem frequência sexual, se você não quiser. A vida é sua! Escolha e aposte, a cada novo momento, no que estiver lhe agradando e lhe fazendo bem.

Até mais!

E se você tem alguma pergunta ou sugestão, escreva para folhateen@grupofolha.com.br.