Expor sofrimento nas redes sociais pode piorar problema em vez atrair ajuda e atenção

São Paulo

As redes sociais estão lotadas de desabafos. Tem gente reclamando do namorado, da escola, dos pais. E tem também quem poste fotos e mensagens mais, digamos, enigmáticas, dizendo que as coisas andam complicadas, que está difícil aguentar, que parece que não há saída.

Não está escrito ali, mas a gente sabe: essas são formas de pedir ajuda. Só que será que o TikTok e o Instagram são os melhores lugares para isso? "Não acho legal expor seu sofrimento nas redes sociais. Ali você encontra pessoas em sofrimento igual ou pior que o seu, e que vão fazer comentários que vão te deixar ainda mais pra baixo", afirma a psicóloga Karina Fukumitsu.

Este texto aqui vai apresentar dicas dela, e pode trazer gatilhos a pessoas mais sensíveis. Se esse é seu caso, prefira não seguir adiante.

A especialidade de Karina é a suicidologia, ou seja, o estudo do suicídio. Karina trabalha com a prevenção em seu consultório, em São Paulo, e também em escolas. Ela explica que a ajuda de verdade para quem está passando por problemas emocionais não vem da internet, mas sim de psicólogos e de pessoas próximas.

Tipo um professor, uma madrinha ou padrinho, um amigo. "Procure principalmente os adultos, pessoas que gostam de você. Alguém que não te critique e que te acolha. Você está vulnerável, é como uma ferida aberta. E não conheço ninguém que, estando ferido, deva ir para um campo minado. Você precisa de proteção e segurança", diz Karina.

Catarina Pignato

Nas redes, também há muitos conteúdos que ela chama de tóxicos, com o compartilhamento de assuntos mórbidos. "Se você não está bem, fuja desses grupos. Eles só alimentam aquilo que faz mal para você e que vão te levar para uma escuridão maior. O que você vê na internet é uma escolha sua, então escolha o que pode te fazer sentir esperança de melhorar."

Uma expressão muito usada por lá nas redes é "pensamento suicida", e Karina explica que essa escolha de palavras às vezes não corresponde à realidade. Isso porque, em alguns momentos, o que rola são os chamados "pensamentos negativos".

"São coisas diferentes. Os pensamentos negativos são coisas que todos nós temos, todo ser humano que passa pelo desespero tem, e pode inclusive ter pensamentos sobre a morte. É comum a gente se sentir enfraquecido, com a sensação de que precisa desistir. Mas o pensamento suicida é outra coisa. Ele faz parte de um processo de autodestruição, e que tem um ápice", diz ela.

Por isso, é importante estar sempre fazendo acompanhamento com um profissional da psicoterapia. Essa pessoa vai saber diferenciar, entender e conduzir uma maneira de tratar os motivos da ansiedade e do sofrimento, explica Karina.

A Folha mostrou na última semana que desde 2019 aumentaram em 82% os casos de adolescentes que se autolesionam, ou seja, que se machucam. Esse é um exemplo de questão que pode ser conversada no consultório.

"Já ouvi de pessoas que se autolesionam que é melhor sentir a dor física do que a dor emocional. É como se a pessoa não conseguisse comunicar para os outros que algo não está legal, e essa comunicação vem em forma de cortes", conta Karina.

Esse método, ela diz, pode até causar alívio imediato, mas o sofrimento continua. "É disfuncional porque vai trazer mais sofrimento. Você ao mesmo tempo vai ser sua vítima e seu agressor. E, quando a gente se torna vítima dos nossos próprios atos, isso se torna o que chamamos de processo autodestrutivo."

Uma das sugestões que Karina faz no tratamento desse problema é que as pessoas em vez de colocarem a dor "para dentro" tentem direcioná-la "para fora". "Rasgue coisas, papéis, objetos, almofadas, o que for. Encontre outro lugar para cortar em vez de cortar a si mesmo. Corte inclusive a rede social que está te fazendo mal e se desvincule de grupos de WhatsApp que te dão ansiedade."

E, se o problema estiver dentro de casa, com desentendimentos em família, a psicóloga diz que uma boa estratégia é mostrar aos responsáveis que você está amadurecendo e já pode tomar algumas decisões —sendo a primeira delas a busca por ajuda profissional.

"A maior parte dos pais só oferece aquilo que têm, ou seja, se eles não receberam acolhimento dos próprios pais e da família, é muito difícil oferecer isso pra a gente. Não quero com isso defender os pais, mas falar que muitas vezes eles ainda têm a percepção de que o adolescente ainda é criança. Então, tome a dianteira, seja maduro e sugira um atendimento psicoterápico familiar, envolvendo todos vocês", sugere.

"Isso não é transgredir, brigar, se revoltar, mas criar e desenvolver um filtro do que faz sentido para você ou não. E, se não fizer sentido e estiver te machucando, comunique que isso te machuca. Os filhos muitas vezes ensinam aos pais."

Como suicidologista, Karina atende muitas famílias que perderam seus filhos. Ela diz que a dor de quem passa por isso é "sem nome" e dura muito tempo.

"Essa dor traz um vazio enorme e questionamentos múltiplos. É como os pais tivessem sido colocados no primeiro carrinho da montanha-russa sem pedir, passando por sentimentos de vergonha, culpabilização, questionamentos do que deveríamos ter ou não feito. É um processo de 'morrência', e demora pra gente se reerguer."

Onde buscar ajuda

CVV

Disque 188 ou acesse www.cvv.org.br

Centro de Prevenção ao Suicídio Unifesp

https://www.unifesp.br/reitoria/dci/releases/item/4701-caism-unifesp-promove-campanha-e-inaugura-centro-de-prevencao-ao-suicidio

Caism

https://www.saude.sp.gov.br/caism-philippe-pinel/institucional/sobre-o-caism-pp

CAPS infanto-juvenil

http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br

ONG Espaço Ser - Casa Matheus Campos

Ligue para (11) 97173-1792 ou acesse https://www.espacoser.org.br/site/