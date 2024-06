Tenho um pesadelo. O próximo presidente dos EUA declara que seu país não cumprirá mais o compromisso, sob o tratado da Otan, de defender um membro. Os europeus não conseguem formar uma substituição à altura. Temendo a ameaça de uma Rússia revanchista, alguns mudam sua lealdade para ela e a China. A Europa se dissolve.

Isso é plausível? Espero que não. No entanto, por trás do pesadelo está a realidade. Estamos entrando em um período de ressurgimento do nacionalismo, xenofobia e autoritarismo.

Como Oscar Wilde poderia ter observado, "eleger Donald Trump como presidente uma vez pode ser considerado um infortúnio; elegê-lo duas vezes parece descuido." Seu retorno indicaria algo muito perturbador sobre o estado da superpotência do Ocidente.

Robert Kagan, da Brookings Institution, observa em um podcast comigo que a proximidade de Trump ao poder se deve a forças antiliberais potentes. As implicações dessas atitudes para a democracia dos EUA são preocupantes. Mas essa preocupação não se limita ao doméstico.

O "America First" de Trump foi um slogan usado pelo aviador Charles Lindbergh em oposição ao apoio dos EUA ao Reino Unido na Segunda Guerra Mundial. Essa oposição só terminou após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941, forçando os EUA à guerra.

Lindbergh era um isolacionista. Na medida em que pode ser definido, Trump é um unilateralista não confiável. Mas, no contexto da guerra contínua da Rússia contra a Ucrânia, essa pode não ser uma diferença crucial.

Ele ajudaria ou veria isso como "uma briga em um país distante, entre pessoas sobre as quais não sabemos nada", nas palavras notórias de Neville Chamberlain sobre a Tchecoslováquia em 1938?

A segurança europeia dependeu por mais de um século da presença dos EUA. Após a Primeira Guerra Mundial, infelizmente, o Senado repudiou a Liga das Nações e os EUA se retiraram.

Isso levou ao ressurgimento da Alemanha como a potência militar dominante no continente e, consequentemente, à Segunda Guerra Mundial. Felizmente, os EUA permaneceram engajados na era pós-guerra.

Após o colapso da União Soviética em 1991, poderia ter acreditado de forma crível que deveria se retirar novamente. Mas agora, após a invasão não provocada da Rússia à Ucrânia, isso não pode ser o caso. A China, também cada vez mais vista pelos EUA como uma ameaça, está fornecendo forte apoio moral e prático à Rússia, incluindo bens de uso duplo valiosos para a condução de sua guerra.

Novamente, isso justifica o engajamento. O que Trump faria? Isso pode em breve ser uma pergunta relevante.

O colapso da ordem de segurança liderada pelos EUA na Europa teria repercussões globais. A derrota da Ucrânia certamente encorajaria a China em relação a Taiwan. Mas, além disso, dúvidas sobre garantias de segurança na Europa teriam implicações para sua credibilidade para o Japão, Coreia do Sul, Austrália ou Nova Zelândia. Por toda a Ásia, os países tentariam se aproximar da China.

Infelizmente, a UE também é ameaçada por nacionalistas, xenófobos e autoritários internos. Partidos com essas atitudes devem expandir substancialmente sua presença nas eleições parlamentares europeias.

Com o tempo, mais deles devem alcançar o poder: Marine Le Pen pode até ser a próxima presidente da França. Quando se pensa nas dificuldades criadas apenas pelo putinismo de Viktor Orbán, as perspectivas são sombrias.

O nacionalismo também se reflete no afastamento do comércio liberal que vem ganhando força em todo o mundo. Trump desempenhou um papel de liderança na legitimação do protecionismo em seu período de mandato. Biden seguiu o exemplo.

A presente desconfiança do comércio tem muitas causas: crescente competição da China na manufatura; interrupções nas cadeias de suprimentos pós-Covid; competição estratégica; crescente crença em política industrial; e repúdio à própria noção de multilateralismo, incluindo especialmente a OMC (Organização Mundial do Comércio).

O governo Biden desenvolveu uma agenda relativamente sofisticada em torno das ideias de "de-risking" [reduzir os riscos associados] do comércio. Mas a ação está se tornando mais brutal. Assim, os EUA impuseram tarifas de 100% sobre importações de veículos elétricos da China, por uma mistura de motivos de segurança e política industrial.

Em resposta, Trump disse que "eles também têm que fazer isso em outros veículos e têm que fazer isso em muitos outros produtos porque a China está comendo nosso almoço agora". É altamente provável que, no poder, ele tomaria medidas agressivas contra importações não apenas da China, mas de seus aliados.

A mudança no comércio já é profunda. Ao longo do período pós-guerra, os EUA, influenciados tanto pelas memórias dos anos 1930 quanto pelos objetivos estratégicos pós-guerra, promoveram o multilateralismo e as economias de mercado liberal.

Há agora um acordo cada vez mais bipartidário de que isso foi um erro grave. Enquanto o governo Biden deseja permanecer relativamente próximo de seus aliados, sua agenda, também, é um tanto "America First". Mas Trump é muito mais francamente nacionalista do que Biden.

Putin é um inimigo inequívoco da ordem pacífica europeia. A decisão da China de apoiá-lo foi, para mim, um momento decisivo. Mas quanto mais o mundo ocidental deseja se defender na competição com a China, mais também precisará permanecer unido. O nacionalismo de um Trump ou de seus imitadores na Europa tornaria tal cooperação quase impossível.

Mesmo em nossa era de competição estratégica, a cooperação com a China continua sendo essencial, especialmente em relação ao clima. O Ocidente também deve responder de forma mais generosa às preocupações dos países em desenvolvimento e emergentes.

Mas, acima de tudo, deve sobreviver como uma comunidade de democracias liberais. Isso é tanto uma necessidade moral quanto prática. Se o nacionalismo autoritário destruir isso, o Ocidente terá perdido a luta.

Em 1939, o poeta WH Auden escreveu sobre o que ele julgou ser "uma década baixa e desonesta". Como será a nossa em 2029?