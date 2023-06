O professor de economia da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) Elias Jabbour se licenciou das salas de aula para assessorar Dilma Rousseff na presidência do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), o banco do grupo de nações emergentes Brics. Ele já se mudou para Xangai, onde deve ficar por um período de dois anos.

MALA FEITA

Na próxima terça (13), Jabbour receberá o principal prêmio literário chinês para estrangeiros, o Special Book Award of China, pela edição de seu livro "China: O Socialismo do Século XXI". Escrita em parceria com Alberto Gabriele e publicada pela Boitempo em 2021, a obra deve ganhar edição em mandarim.

A bandeira nacional chinesa, em frente à construção de um novo complexo residencial em Pequim. - Kim Kyung-Hoon/Reuters

MALA FEITA 2

O livro tenta explicar o que é o "socialismo com características chinesas" empreendido pelo país asiático desde o início das políticas de reforma e abertura, em 1978.

PÁGINAS

A autora Manuela Dias recebeu convidados no lançamento do seu livro "Diário da Dona Lurdes", na semana passada, na Livraria da Vila, no shopping Higienópolis, em São Paulo. O cantor Samuel Rosa e a atriz Laura Sarkovas prestigiaram o evento. A influenciadora Vovó Izaura Demari também compareceu.