O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) fará uma manifestação contra a revisão do Plano Diretor de São Paulo. O protesto será realizado no próximo dia 20, em conjunto com movimentos de moradia, associações de bairro e coletivos que estão reunidos na Frente São Paulo pela Vida.

O grupo irá se concentrar a partir das 13h, na Praça da República.

Vista da região da avenida Paulista; verticalização em eixos de transporte é tema da revisão do Plano Diretor - Eduardo Knapp - 17.jan.2022/ Folhapress

Para o movimento, o projeto de lei sobre o tema, que está em tramitação na Câmara, é um retrocesso para a capital paulista.

"A atual proposta de revisão do Plano Diretor acentua as desigualdades sociais em São Paulo já que atende unicamente o interesse econômico minoritário de um segmento da sociedade. A cidade vai se tornar ainda mais elitizada, o trânsito caótico e quem mais precisa vai continuar sem casa. Vamos para rua contra esse retrocesso", diz Débora Lima, coordenadora do MTST.

O texto do Plano Diretor foi apresentado pelo relator da proposta, o vereador Rodrigo Goulart (PSD), no último dia 23 e aprovado em primeiro turno na Câmara oito dias depois, em 31 de maio.

Agora, o projeto deve passar por um total de oito audiências públicas em menos de três semanas. A previsão é que a votação definitiva, em segundo turno, ocorra na tarde do dia 21 de junho.

A proposta tem sido criticada por urbanistas por abrir brechas para intensificar a verticalização da cidade, permitir a construção de mais vagas de garagem próximas a eixos de transporte coletivo e dar opções para que empreiteiras não paguem em dinheiro a taxa para construir acima do limite estabelecido.

A Câmara afirma que foram realizadas cerca de 50 audiências públicas e coletadas centenas de sugestões, embora o novo substitutivo tenha sido apresentado com mudanças substanciais.