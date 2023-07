O ativista e deputado estadual suplente de São Paulo Agripino Magalhães Júnior ingressou com uma ação penal no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra Ratinho após o apresentador proferir ataques contra ele em seu programa do SBT.

O caso ocorreu no último dia 26. Ratinho chamou Agripino de "safado, vagabundo, sem vergonha" após o ativista mover uma ação contra o apresentador por LGBTfobia.

O apresentador Ratinho - Lourval Ribeiro/SBT

Em um programa veiculado dias antes, Ratinho criticou a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. Ele disse que a avenida Paulista, onde o evento ocorre anualmente, era adequada apenas para as famílias e afirmou que o evento serve apenas para as pessoas ficarem nuas.

Agripino Magalhães, então, acionou o MP-SP por causa da fala. Ao saber do processo movido contra ele, Ratinho atacou o ativista em seu programa.

"Tem um cidadão que falou que vai me processar porque eu falei isso. Vai me processar? Que eu mostro sua folha corrida, tá? Já peguei. Venha, venha processar, vou mostrar quem você é, você não passa nem na esquina. Vagabundo, safado, sem vergonha, Vem para cima de mim, eu vou de briga, eu vou de confusão mesmo, pronto", disse ele.

O ativista Agripino Magalhães Júnior - Divulgação

A nova denúncia enviada ao órgão argumenta que o apresentador fez "uso de seu poder econômico, envergadura e capacidade de mobilização da opinião pública e abusou da sua condição de comunicador para ameaçar a vítima [Agripino]".

O advogado Ângelo Carbone, que faz a defesa de Agripino, afirma que também irá ingressar com uma ação ação na Justiça de São Paulo pedindo indenização de R$ 500 mil por danos morais.

Ele afirma que Ratinho "não pode utilizar seu programa para penalizar minorias como o caso dos LGBT+ com atitudes de desprezo e homofobia".

Procurada, a assessoria do SBT não respondeu até a publicação deste texto.