Ratinho é acusado de homofobia após criticar a Parada do Orgulho LGBT+

São Paulo

O Ministério Público de São Paulo foi acionado nesta segunda-feira (26) para denunciar o apresentador Ratinho. Ele é acusado de homofobia por declarações contrárias aos participantes da Parada do Orgulho LGBT+ em seu programa de televisão no SBT, o Programa do Ratinho.

O pedido foi feito pelo deputado estadual Agripino Magalhães (MDB-SP), que atua como ativista dos direitos da população LGBTQI+. A informação foi confirmada pelo UOL.

A Folha não conseguiu localizar a assessoria de imprensa do apresentador, que não se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais.

O apresentador Ratinho - Lourval Ribeiro/SBT

O documento submetido pelo deputado pede que o MP apure a conduta do apresentador, baseado no crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

O pedido também busca uma retratação por parte do apresentador, bem como a aplicação de uma tornozeleira eletrônica e medidas tutelares do tipo.

O caso envolve a edição da última quinta-feira (22) do Programa do Ratinho, em que o apresentador criticou a realização da Parada do Orgulho LGBT+ na avenida Paulista, em São Paulo. No momento, Ratinho defendeu que a região era adequada apenas para as famílias e afirmou que o evento serve apenas para as pessoas ficarem nuas.

"Vai lá no sambódromo. Lá você fica pelado, faz o que você quiser. Deixa a avenida Paulista para as famílias, que querem ir lá brincar com as crianças. Faz a Parada Gay lá no diabo do sambódromo, que lá pode fazer o que vocês querem", disse o apresentador. "Na minha opinião, a Parada Gay é o Carnaval dos viados e sapatões."

Na ocasião, os termos usados por Ratinho para definir o evento foram censurados pela edição da produção.