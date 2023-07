O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros de seu governo farão uma participação especial na edição que comemorará os 88 anos do programa A Voz do Brasil.

O presidente Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sa - 12.jul.2023/AFP

Na transmissão, que vai ao ar na sexta-feira (21), a partir das 19h, o mandatário e seus auxiliares falarão sobre como a atração se propõe a aproximar os cidadãos das políticas públicas realizadas no país.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro das Cidades, Jader Filho, participarão da transmissão.

A edição ainda trará depoimentos de ouvintes que tomaram conhecimento de algum benefício ou política pública por meio do A Voz do Brasil, que foi criado no anos 1930, no governo Getúlio Vargas.