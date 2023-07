A ex-comentarista da Jovem Pan Zoe Martinez, que foi anunciada como pré-candidata a vereadora de São Paulo pelo PL, se define como um "soldado", defende o armamento da população e diz que lutará pela "liberdade individual".

Ela publicou uma foto com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, para anunciar a novidade. Nascida em Cuba, Martinez mudou-se para o Brasil aos 12 anos e se naturalizou em 2018, "para poder votar em Jair Bolsonaro [PL]".

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na festa de aniversário de Zoe Martinez - @zoemartinez no Instagram

"Como eu vim de uma ditadura, minha pauta principal hoje é defender os direitos individuais do cidadão", afirma. Questionada sobre quais projetos relacionados ao tema ela pretende apresentar, caso seja eleita vereadora, Martinez fica em silêncio por alguns segundos. "Cara, não pensei, ainda estou com adrenalina [da definição da sua pré-candidatura]", afirma.

Após a conversa com a coluna, a ex-comentarista envia uma lista de propostas, como a criação de leis contra "doutrinação ideológica" nas escolas e em apoio ao empreendedorismo. Martinez, que diz frequentar clubes de tiro, afirma que também vai lutar para ampliar o acesso às armas pela população.

A cubana é amiga pessoal do ex-ministro e hoje deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que desistiu da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo após receber sinalizações negativas de Bolsonaro.

Por isso, ela diz que, enquanto não vier nenhuma recomendação e decisão oficial do partido, não pretende apoiar publicamente Ricardo Nunes (MDB) à reeleição. "Não gosto da gestão dele, não é uma pessoa 100% de direita", segue. "Mas entre ele e [Guilherme] Boulos, aí terá de ser o Nunes."

Com Bolsonaro inelegível, ela afirma que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "é o nome mais forte para ser o pupilo" do ex-presidente na próxima corrida pela Presidência. "Ele se mostrou leal e é uma pessoa que transita e dialoga."

Martinez diz que não chegou a discutir com Michelle Bolsonaro a possibilidade de a ex-primeira-dama se lançar candidata. "É inegável que ela é uma figura muito importante e popular, que se consolidou no meio político. Eu diria que ela estaria mais tentada [a uma disputar uma vaga] ao Senado, do que [um cargo] no Executivo", diz ainda.

"O ideal seria ter uma mulher como vice [presidente]. [A senadora] Tereza Cristina [PP-MS, que foi ministra da Agricultura de Bolsonaro], é um nome bom, que consegue transitar, mas está tudo em aberto."

Na Jovem Pan, Martinez apresentava o Morning Show e foi afastada no ano passado após o Ministério Público Federal (MPF) abrir uma investigação contra o grupo por informações falsas e estímulo a ataques antidemocráticos.

Pouco tempo depois, foi demitida. A ex-comentarista diz que guarda "zero mágoa" da emissora. "Eu entendo a questão deles de salvar a empresa. Eles foram praticamente obrigados a fazer todas essas mudanças", segue.

Outros comentaristas e apresentadores foram dispensados após o resultado das eleições, como Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. "Infelizmente, [a Jovem Pan] teve que mudar suas pautas, mas eu vejo [a situação] como uma rua sem saída, ele querem continuar com o legado da empresa."

A pré-candidata completou 24 anos na semana passada. Ela realizou uma festa de aniversário em Brasília que reuniu o ex-presidente e a ex-primeira-dama.

"Eles sabem da minha lealdade. Me mantive firme ao lado deles nos altos e baixos. Sempre fiquei do lado deles. Não fui uma [apoiadora] que surfou na onda e depois abandonou", pondera.

Ainda estiveram presentes o senador Jorge Seif (PL-RJ) e os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Bia Kicis (PL-DF).

Martinez ingressou na vida política como assessora de Kicis, a quem chama de madrinha. As duas se conheceram por meio do blogueiro bolsonarista Allan do Santos, e ela chegou a dar aulas de espanhol para a parlamentar.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e outros 900 mil no Twitter, a ex-comentarista se mantém ativa nas redes sociais e frequentemente compartilha posts em defesa de pautas relacionadas ao bolsonarismo. Atualmente, ela trabalha como assessora parlamentar do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).