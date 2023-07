A comarca de Formosa do Tribunal de Justiça de Goiás determinou que uma disputa em torno da herança do fundador da Boa Safra Sementes, Neri Colpo, seja comunicada a todas as juntas comerciais em que a empresa agrícola está registrada.

A decisão atende a um pedido de Hostílio Ribeiro dos Santos Neto, filho do empresário que nasceu fora da relação conjugal e conquistou o reconhecimento da paternidade na Justiça. "Verifico que tal medida mostra-se necessária, haja vista o feito encontrar-se, ainda, em discussão entre as partes", afirmou o juiz Lucas Siqueira.

Máquina agrícola realiza colheita de soja em Formosa, Goiás - Lucio Tavora - 13.abr.2023/Xinhua

No ano passado, a Boa Safra Sementes apresentou um balanço em que registrava um faturamento líquido superior a R$ 1 bilhão com a venda de sementes de soja. Atualmente, Hostílio reivindica a sua parte das ações da empresa.

Com a comunicação do litígio às juntas comerciais, a defesa de Hostílio busca alertar os sócios e acionistas de que, se ele se sair vitorioso, a composição societária da empresa será impactada. A decisão liminar ainda impede que bens em nome da Boa Safra sejam vendidos até o desfecho do caso.

"Hostílio tem direito à participação societária nas empresas que foram constituídas a partir do patrimônio que seria, em parte, seu por herança", afirma o advogado Fábio Vilar, do escritório Nelson Wilians Advogados.

"A medida tem fundamento acautelatório e protetivo, no sentido de dificultar potencial dilapidação patrimonial durante o curso do processo, em prejuízo do herdeiro recém-declarado, pelos irmãos consanguíneos que constam como sócios nos quadros formais do grupo empresarial", diz ainda.

CANCIONEIRO

Os cantores Tom Zé e Ná Ozzetti compareceram à abertura da exposição "Essa Nossa Canção", realizada no Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista, na noite de quinta (13). O economista Eduardo Giannetti da Fonseca também esteve lá. A mostra tem curadoria de Carlos Nader e Hermano Vianna, consultoria de José Miguel Wisnik e curadoria especial de Isa Grinspum Ferraz