O trio Os Garotin, recém-surgido na cena musical brasileira, lançará na terça-feira (18) o seu primeiro single. Intitulada "Queda Livre", a faixa de estreia será disponibilizada em todas as plataformas musicais por meio do selo Mangolab.

Os cantores Cupertino, Anchietx e Léo Guima, do trio Os Garotin - Bruno Machado/Divulgação

A banda formada por Anchietx, Cupertino e Léo Guima se apresentará no próximo mês no festival Doce Maravilha, que tem curadoria de Nelson Motta e será realizado no Rio de Janeiro.

O trio ainda integra o lineup do festival Mango, que será sediado na região do Vale do Café, no estado fluminense.

CORTINAS ABERTAS

A atriz Tuna Dwek compareceu à estreia da ópera "La Fanciulla Del West – A Garota do Oeste", realizada no Theatro Municipal de São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O maestro Roberto Minczuk, que assina a direção musical do espetáculo, recebeu os convidados. Responsável pelo figurino da ópera, o estilista Ronaldo Fraga também esteve lá.