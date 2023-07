O vereador de São Paulo Toninho Vespoli (PSOL) enviou ao Ministério Público Federal (MPF) uma representação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O psolista pede que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha o seu mandato cassado após fazer supostos comentários caluniosos contra professores.

No domingo (9), em discurso durante um evento pró-armamento em Brasília, o deputado comparou docentes "doutrinadores" a traficantes. A fala fez o nome do parlamentar entrar na lista de assuntos mais comentados do Twitter.

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) discursa no IV Encontro Nacional Pró-Armas pela Liberdade, em Brasília - Reprodução/Twitter

"Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime", disse Eduardo.

Na sequência, o deputado afirmou que o professor "doutrinador" talvez seja "ainda pior" do que o traficante. "Porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação."

Em representação enviada ao MPF, Vespoli afirma que Eduardo promoveu "um discurso inverídico e ilícito contra a classe dos professores", grupo que é considerado fundamental para formação da população.

"Diante do comentário, fica evidente a falta de conhecimento do deputado acerca do tema em questão, querendo, apenas, promover algum tipo de tumulto ou indignação com seu discurso agressivo e, minimamente, desrespeitoso", afirma o vereador paulistano.

De acordo com psolista, Eduardo Bolsonaro não só teria quebrado o decoro parlamentar e caluniado professores como também utilizado de sua posição para promover discurso de ódio e "uma tentativa de autopromoção chula".

O vereador pede que o MPF encaminhe ao STF (Supremo Tribunal Federal) uma denúncia reivindicando a destituição do deputado cargo, além de um veto de oito anos para o exercício de funções públicas.

Nesta segunda-feira (10), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ter pedido à Polícia Federal que apure os discursos no evento com a participação do filho do ex-presidente.

