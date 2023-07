A oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protagonizou o debate, nas redes sociais, sobre a CPI do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), desde que ela foi instalada na Câmara dos Deputados. É o que mostra um levantamento da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Reunião da CPI do MST na Câmara dos Deputados - Pedro Ladeira - 23.mai.23/Folhapress

A pesquisa analisou cerca de 445 mil publicações e mensagens sobre o tema no Twitter, Facebook, Instagram e Telegram entre 17 de maio e 26 de junho.

Com um discurso que classifica o movimento social como um "grupo terrorista do campo", a oposição ao governo teve protagonismo no Twitter e somou mais de 55% dos perfis e 53% das interações.

A maioria do colegiado é formada por deputados ligados a ruralistas e integrantes da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), uma das maiores forças da Casa. Segundo o estudo, parlamentares diretamente envolvidos na CPI e veículos alinhados à direita, como Terra Brasil, predominaram no debate na rede.

Já a participação do ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PL) Ricardo Salles como relator da Comissão foi um dos pontos mais criticados pelos perfis favoráveis ao MST, que apontou suposto enviesamento em favor da bancada ruralista.

A oposição ao governo Lula também liderou o debate no YouTube e no Telegram. No Facebook, por sua vez, a discussão foi mais equilibrada entre os campos políticos.

Já no Instagram, perfis favoráveis ao MST tiveram maior alcance ao destacar trechos de embates durante a CPI, com protagonismo da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

No Telegram, discursos radicais compuseram as mensagens de maior circulação, com destaque para a denúncia de supostos "campos de doutrinação comunista" que seriam mantidos pelo movimento social.

Nos 40 dias decorridos desde sua instalação em 17 de maio, a CPI do MST mobilizou cerca de 445 mil menções nas plataformas. O maior pico do debate ocorreu do início dos trabalhos da Comissão, em 23 de maio, e é seguido por altas que coincidem com as datas das reuniões realizadas até então, em 29, 30 e 31 de maio, além de 13, 14, 20 e 21 de junho.

